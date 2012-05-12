Kitapçılar elektronik yayıncılığa hazırlanıyor

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı ve Zambak Yayın Grubu Genel Müdürü Bayram Murat, 2012-2013 eğitim öğretim yılının kitapçılar için elektronik yayıncılığa geçme adına çok önemli bir yıl olacağını söyledi.

Zambak Yayınları tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 800 kitap bayisinin katılımıyla düzenlenen ''Elektronik Yayıncılık Zirvesi'', Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent beldesinde bir otelde başladı. Üç gün sürecek zirvede yayıncılığın teknolojiyle buluşması, elektronik yayıncılıkta kitap sektörü, sınav hizmetleri ve elektronik yayınlıkta ticaret konuları ele alınacak.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyon Başkanı Murat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın gerisinde olan elektronik yayıncılığın FATİH Projesi ve ''4 4 4'' eğitim sistemiyle dikey bir büyüme kazanacağını ifade etti.

Okul kitap sektörü olarak kendilerinin bilgi üreticisi olduklarını, yaptıkları çalışmaların bilgiyi son okuyucuya en iyi şekilde ulaştırmak olduğunu ifade eden Murat, sektörün eğilimine göre bunu kitap veya elektronik olarak sunacaklarını kaydetti.

Geçen yıl Türkiye'de bin 35 adet elektronik kitabın yayımlandığını dile getiren Murat, ''4-5 yıl içerisinde devlet 14 milyon adet tablet bilgisayar dağıtmayı öngörüyor. Dünya genelinde bazı ülkeler de elektronik yayıncılığı teşvik etmek amacıyla elektronik tabletleri ücretsiz dağıtıyor. Biz de elektronik yayıncılığı en uygun maliyete hazırlayacağız'' dedi.

Elektronik yayıncılıkla ilgili kitapçıların elektronik yayıncılığın, fiziki kitabın önüne geçip geçmeyeceği yönünde endişeleri olduğunu vurgulayan Murat, şunları söyledi:

''Biz piyasadan silinir miyiz?' diye endişe ediyorlar. Benim kanaatim bunun yersiz olduğudur. Çünkü fiziki kitabın yeri farklı, elektronik kitabın yeri çok farklı. Elektronik kitabın fiziki kitaptan farkı, çok daha zahmetsiz, yenilenebilir ve geri dönüşümü olmasıdır. Biz bir fiziki kitap tedarikçisi olarak elektronik kitapla hem devletin, hem kullanıcının hem de kitap üreticisinin kazançlı olacağını düşünüyoruz.''

Bayram Murat, bu toplantıları 14 yıldır gerçekleştirdiklerini, bu yıl bu buluşmanın adını ''Elektronik Yayıncılık Zirvesi'' koyduklarını ifade ederek, ''4 4 4 eğitim sistemi ve Fatih Projesi, son dönemde öne çıkan önemli gündem maddeleridir. Zirvede bunların yayıncılığa ve kitapçılara etkisini, okullarımızda dağıtılan tablet bilgisayarlar ile elektronik yayıncılığı konuşacağız'' dedi.

Toplantı daha sonra yayıncılığın teknolojiyle buluşması, okul öncesi yayınlar ve elektronik kitapların içerikleri hakkındaki sunumlarla devam etti.



