Keskin nişancıları yerli

ANKARA

Gelişmiş hareket kabiliyetinin yanı sıra, sanal zekaya da sahip olan robot, tamamen yerli üretim olma özelliğini taşıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan üretici firmanın Genel Müdürü Sefer Erseven, projenin yaklaşık 2 yıllık bir süreyi kapsadığını ifade ederek, AKAR'ın Polis Özel Harekat birimi personelinin eğitiminde kullanılmasının amaçlandığını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan proje kapsamında prototip robot üretimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Erseven, "Yaklaşık 2 yıllık bir zaman zarfımız vardı. Prototip üretimlerimiz yapıldı ve seneye teslimatın yapılmasını planlıyoruz. Tamamen yerli ve Türk mühendislerimizle firmamız tarafından üretiliyor. Robotun üzerindeki yazılım da bizim tarafımızdan geliştiriliyor" diye konuştu.

Robotun bazı özellikleri

AKAR'ın görünümü, hız, boyut, şekil ve davranış bakımından insana benzer şekilde tasarlandı. 4x4 zırhlı donanımı sayesinde arazi şartlarına uygun şekilde geliştirilen robot, rehine kurtarımında, özel harekat birimlerinde ve güvenlik güçlerinin eğitimlerinde kullanılmak için üretildi.

AKAR'ın her tekerleği yüksek torklu elektrik motoruna sahip olacak. Platform üzerindeki mankenin rehine senaryolarında kullanılabilmesi için aynı platform üzerinde iki farklı hedef sistemi kullanılabilecek özellikte.

Yazılımına istenilen eğitimlerin uygulanabildiği AKAR'ın sistemi, eğitime katılanların başarılarını kontrol edebilmek için raporlama yapılabilir özellikte tasarlandı.

İvmeli hız kontrolü, frenleme kontrolü, uzaktan kontrol, navigasyon, farklı senaryolar belirleyebilme ve hedef sistemi gibi özelliklerin bulunduğu robotta, gece eğitimleri için ışıklandırma, araç kontrol, navigasyon, engel tespit, haberleşme ve personelin performanslarının takibi sistemleri de bulunuyor.