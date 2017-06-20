Kediler 9 bin yıldır insanlarla iç içe

BBC'de yer alan habere göre, uluslararası araştırmacılar, Viking mezarı, Mısır mumyası ve Taş Devri bölgelerindeki 200'den fazla kediden aldıkları DNA örneklerinden yola çıkarak Yakın Doğu ve Mısır’da evcil kedilerin ilk örneklerinin 9 bin yıl önce görüldüğünü tespit etti.

DNA örneklerinin analiz edilmesiyle kedilerin, tarımın başladığı Yakın Doğu topraklarında 9 bin yıl önce evcilleştirildiği belirlendi.

Kediler birkaç bin yıl sonra da eski Mısır’da evcilleştirildi. Roma döneminde Avrupa’ya yayılan kediler, Viking döneminde daha da uzak bölgelere gitti.

Viking limanında bulunan kedi DNA’ları kedilerin Kuzey Avrupa'ya deniz ticaret yolları üzerinden taşındığını ortaya koydu.

Kediler, Antarktika hariç hemen her kıtada yaşayabiliyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.