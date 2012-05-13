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Kayıp cep telefonu cenneti

BTK Bilgi ve İhbar Merkezine geçen yıl 32 bin 670 kayıp-çalıntı cep telefonu ihbarı geldi.

Kayıp cep telefonu cenneti

BTK Bilgi ve İhbar Merkezine geçen yıl 32 bin 670 kayıp-çalıntı cep telefonu ihbarı geldi.

13 Mayıs 2012 Pazar 13:31
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Kayıp cep telefonu cenneti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilgi ve İhbar Merkezine geçen yıl 32 bin 670 kayıp-çalıntı cep telefonu ihbarında bulunuldu. Bu yılın ilk üç ayında gelen ihbar sayısı ise 7 bin 890 oldu.

Geçen yıl çalıntı ve kayıp ihbarı yapmak ve yurt dışından getirilen telefon cihazlarının kayıt işlemleri konusunda bilgi almak için BTK Bilgi ve İhbar Merkezi'ni yaklaşık 350 bin kişi aradı.
BTK Başkanı Tayfun Acarer, cep telefonu cihazlarının kullanıma kapatılması uygulaması sayesinde, telefon hırsızlığı ve gasp gibi olayların geçmiş yıllara göre ciddi oranda azaldığını söyledi.
Acarer, ''Cep telefonlarının kaybedilmesi ve çalınması durumunda sadece cep telefonu hattının aramaya kapatılması yeterli değil. Cep telefonu hattıyla birlikte mutlaka telefon cihazının da kullanıma kapattırılması gerekiyor'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 05:32
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Cep Telefonu Cenneti
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