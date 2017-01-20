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Karıncalar yön bulmak için güneşin konumunu kullanıyor

Bilim adamları, karıncaların yön bulmak için güneşin konumunu ve etraflarındaki görsel verileri kullandığını keşfetti.

Karıncalar yön bulmak için güneşin konumunu kullanıyor

Bilim adamları, karıncaların yön bulmak için güneşin konumunu ve etraflarındaki görsel verileri kullandığını keşfetti.

20 Ocak 2017 Cuma 14:50
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Karıncalar yön bulmak için güneşin konumunu kullanıyor

ANKARA

Bilim adamları, karıncaların yön bulmak için güneşin konumunu ve etraflarındaki görsel verileri kullandığını keşfetti.

İngiltere'nin Edinburg Üniversitesi araştırmacıları, karıncaların yön bulma yöntemi üzerine yaptıkları deneylerde, türün hareket yönünü bedensel konumdan ayırabildiğini, dolayısıyla geri geri giderken ve hatta kendi etrafında dönerken dahi rotadan sapmadan ilerleyebildiğini belirledi.

Araştırmacılar, karıncaların yön bulmak için güneşin konumunu ve etraflarındaki görsel verileri kullandığını ancak bunları bir kez hafızaya aldıktan sonra, gövdeleri ve alıcı konumları ne yönde olursa olsun aynı rotayı izlemeye devam edebildiğini keşfetti. Karıncaların bir engelle karşılaşması halinde ise durup ortam verilerini hızla yeniden gözlemledikten sonra yoluna devam edebildikleri tespit edildi.

Karıncaların yön bulma bakımından böcekler içinde benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizen Edinburg Üniversitesi Enformatik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Barbara Webb, karıncaların sürücüsüz araçlar gibi hareket edebildiğini kaydetti.

Webb, "Karıncaların görece küçük bir beyni var, bir toplu iğne ucundan daha küçük. Buna rağmen en zor koşullarda, geri geri giderken ve hatta sırtlarında yük varken yönlerini rahatlıkla bulabiliyor. Karıncaların davranışını anlamak bize bu fonksiyonlara sahip robot sistemleri üretmek için esin verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada karınca beynindeki sinirsel bağlantıların şemasının çıkarıldığını belirten Webb, söz konusu bağlantıların orman gibi engelli doğal çevrelerde hareket edebilecek arazi robotları için model sağlayacağını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2017 15:00
Anahtar Kelimeler:
GüneşYön BulmakKarıncalar
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