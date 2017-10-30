Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2016 yılında atmosferde karbondioksit yoğunluğunda rekor artış gözlendiğini duyurdu.

WMO'nun yayınladığı sera etkisi yaratan gazlar bülteninde, geçen yıl atmosferde karbondioksit konsantrasyonlarındaki artışın, 800 bin yılda hiç görülmemiş bir seviyede olduğuna vurgu yapıldı.

Bültenin 51 ülkede karbondioksit, metan ve azot oksit ölçümlerine dayandırıldığı, 2016'da karbondioksit yoğunluğundaki bu artışa El Nino Güney Salınımları ve insan faaliyetlerinin katkıda bulunduğu belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, 2100 yılına kadar "tehlikeli sıcaklık artışlarını" önlemeyi hedefleyen Paris İklim Anlaşması'na atıfta bulunarak, "Gerçek şu ki yanlış yönde ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

"10 yıl ortalamasından yüzde 50 oranında daha yüksek"

Araştırmacılar, 2016 yılında milyonda 403,3 partikül ölçülen karbondioksit konsantrasyonunun, son 10 yıl ortalamasından yüzde 50 oranında daha yüksek olduğuna işaret etti. 2015'te atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun milyonda 400 partikül olduğu da hatırlatıldı.