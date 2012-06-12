Karbondioksidi emen madde keşfedildi

ANKARA

"Nature Materials" dergisinde yayımlanan çalışmada NOTT-202 adı verilen metal-organik maddenin, yüksek basınçta çok sayıda gazı tıpkı bir sünger gibi emebildiği açıklandı.

Nottingham ve Newcastle üniversiteleri tarafından ortaklaşa yürütülen araştırmada bilim adamları, basınç azaldığında diğer gazlar serbest kalırken karbondioksidin madde içinde tutulduğunu belirtti.

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda NOTT-202 maddesinin, karbondioksidin depolanmasına uygun nano-gözenekler oluşturacak biçimde biraraya gelen iki farklı yapı içerdiği ortaya çıkarıldı.

Bilim dünyasında büyük heyecan uyandıran keşfin, enerji santralleri ve fabrikalardan çıkan atık gazlardan karbondioksidin ayrıştırılmasına yardımcı olarak çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı yapabileceği bildirildi.