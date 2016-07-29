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Kanserin insanlık tarihi kadar eski olduğu ortaya çıktı

Bilim adamlarım yaklaşık 1,7 milyon yıl öncesine ait bir insan fosilinde kanserli dokuya rastladı.

Kanserin insanlık tarihi kadar eski olduğu ortaya çıktı

Bilim adamlarım yaklaşık 1,7 milyon yıl öncesine ait bir insan fosilinde kanserli dokuya rastladı.

29 Temmuz 2016 Cuma 14:22
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Kanserin insanlık tarihi kadar eski olduğu ortaya çıktı

 Bilim adamları, kanserin sanılandan çok daha eskiye dayandığını ortaya çıkardı.

"South African Journal of Science" dergisinde yayımlanan çalışmada, Güney Afrika'da bir mağarada bulunan ve yaklaşık 1,7 milyon yıl öncesine ait olduğu sanılan insan fosilinde kanserli dokuya rastlandığı belirtildi.

Araştırmacılar, Johannesburg yakınlarındaki Swartkrans Mağarası'nda bulunan ayak parmağında nadir görülen ve ölümcül bir tür olan "osteosarkom" kemik tümörünün olduğunu belirledi.

Daha önce yaklaşık 120 bin yıl öncesine ait bir insan fosilinde tümör bulunmuştu.

Araştırmacılardan Edward Odes, Swartkrans Mağarası'ndaki fosilin insanoğlunun sanılandan çok daha uzun süre kanserle mücadele ettiğini gösterdiğini belirtti.

Witwatersrand Üniversitesi'nde görevli Odes, "İnsanlar, kanserin modern yaşam tarzı ve doğal ortamdaki değişiklerle ilgili olduğunu düşünüyor. Oysa elde ettiğimiz bulgular, kanserin kökenlerinin neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğunu gösteriyor." dedi.

Çok sayıda fosilin bulunduğu Swartkrans Mağarası, İnsanlığın Beşiği Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 14:23
Anahtar Kelimeler:
South African Journal Of ScienceGüney AfrikaKanserJohannesburgSwartkrans MağarasıWitwatersrand Üniversitesi
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