Kan kanserinin erken teşhisinde önemli adım

Kanada'nın Toronto'da şehrinde, Ryerson Üniversitesi fizikçilerinden Dr. Michael Kolios, kandaki kanserli hücrelerin ultrasonla fotoğrafını çekmeyi başararak, hastalığın erken teşhisi için önemli bir adım attı.

Michael Kolios'un "Fotoakustik Ultrason RF Spektroskopi Kullanarak Hareket Halindeki Tümörlü Hücrelerin Tespiti" isimli projesi, Kanada Kanser Derneği tarafından giderleri karşılanan 37 bilimsel projeden biri oldu.

Lazer teknolojisi ile son sistem ultrasonun birleştirildiği bir mikrokop geliştiren Kolios, ultrason sayesinde elde ettiği yüksek frekanstaki seslerle laser ışınlarını birleştirip, kandaki farklı hücrelerin fotoğraflarını çekti. Hücrelerin ses ve ışın yansımalarını analiz etmede sağlanan gelişme, özellikle kan kanserinin erken teşhisinde önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Araştırmasının henüz başlangıç aşamasında olduğunu açıklayan Kolios, söz konusu tekniğin 5 yıl içinde hastanelerde, 15 yıl içinde de tüm laboratuvarlarda kullanılmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

