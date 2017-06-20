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Kalemle tabiatı koruyacaklar

Ağaç yaprakları, çay demi ve muzdan yapıştırıcıyla kurşun kalem yapan öğrenciler, geri dönüşüm ile doğayı korumayı hedefliyor.

Kalemle tabiatı koruyacaklar

Ağaç yaprakları, çay demi ve muzdan yapıştırıcıyla kurşun kalem yapan öğrenciler, geri dönüşüm ile doğayı korumayı hedefliyor.

20 Haziran 2017 Salı 13:38
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Kalemle tabiatı koruyacaklar

Van'da ağaç yaprakları, çay demi ve muzdan yaptıkları yapıştırıcıyla "doğa dostu kalem" yapan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finalinde ikincilik elde eden iki öğrenci, geri dönüşüme katkı sunarak doğayı korumayı amaçlıyor.

Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Hilal Taş ve Rumeysa Dağaç, ağaçların kesilmesi ve tabiatın tahrip edilmesini önlemek için "doğa dostu kalem" yaptı.

Ağaç yaprakları, çay demi ve muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak yaptıkları kalemle TÜBİTAK Türkiye finalinde ikincilik elde eden öğrenciler, hazırladıkları projeyle takdir topladı.

Hedefleri seri üretime geçebilmek

Öğrencilerden Halil Taş, "Doğa dostu kalem" projesiyle ikinci oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

"Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz doğayı korumayı amaçlayan bu projeyi daha da geliştirmek" diyen Taş, "Ayrıca bu kalemlerin seri üretime geçirilmesini istiyoruz. Çünkü bu kalemler seri üretime geçerse ağaçlar kesilmeyecek, çocuklar daha sağlıklı ve kullanışlı kalemler kullanacak. En önemlisi de diğer ülkelere göre ülkemizin geri dönüşüm oranı yüzde bir iken bu yüzdelik daha da artabilir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Diğer öğrenci Dağaç da elde ettikleri başarının yeterli olmadığını dile getirerek, kalemlerin seri üretimine geçilmesinin sağlanmasını istedi.

Kalemler sınıfta kullanıldı

Proje kapsamında yapılan kalemlerin daha önce bir sınıfta kullanıldığını hatırlatan Teknoloji Tasarım Öğretmeni Güneş Şeker ise bundan sonraki aşamanın projenin patentini almak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin projeyi geliştirmeyi hedeflediğini ve bu yönde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Şeker, seri üretim konusunda da görüşmeler yapmak istediklerini belirtti.

AA

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