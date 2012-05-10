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Kablosuz internetin zararları azalıyor

Kütahya'da iki lise öğrencisi, kablosuz modemi bilgisayar kapalıyken devre dışı bırakıp radyasyon salınımını engelleyen sistem geliştirdi

Kablosuz internetin zararları azalıyor

Kütahya'da iki lise öğrencisi, kablosuz modemi bilgisayar kapalıyken devre dışı bırakıp radyasyon salınımını engelleyen sistem geliştirdi

10 Mayıs 2012 Perşembe 12:15
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Kablosuz internetin zararları azalıyor
KÜTAHYA -Kütahya Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Kerem Duygu (17) ve Remzi Mert Mercan (18), okulun Elektrik ve Elektronik Öğretmeni İsmail Tülüce danışmanlığında, kablosuz modemin zararlarını azaltıcı etkiye sahip proje geliştirdi.
Duygu ve Mercan, ''Manyetik Temizlik'' adlı projeyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlediği proje yarışmasına katılarak, Bursa bölge elemelerinde bilgisayar dalında ikinciliği elde etti.
Kerem Duygu, elektronik cihazların insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla oluşturdukları proje fikrini, öğretmenleri İsmail Tülüce'nin desteğiyle ortaya koyduklarını belirtti. 
Projede alıcı ve verici sayesinde modemin bilgisayarla iletişime geçtiğini anlatan Duygu, bilgisayar kapandığında modemin de otomatik olarak kapandığını söyledi. Duygu, böylelikle bilgisayar kullanılmadığında modem enerjisinin tamamen kesildiğini ve çevreye yayılan manyetik titreşimlerin önüne geçildiğini vurguladı. 
Mercan da kablosuz modemlerin genellikle günün 24 saati açık bulundurulduğunu belirterek, modem açık kaldığında 1 saniyede 2 milyar 400 milyon kez havaya titreşim yaydığını anlattı. 
Bu sinyallerin insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini öne süren Mercan, titreşimleri en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
 
Sistem, radyasyon yayan tüm cihazlarda kullanılabilecek
Tülüce, projenin sadece bilgisayarlarda değil, çevresini radyasyona maruz bırakan birçok elektronik cihazda kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 04:16
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Internet
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