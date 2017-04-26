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'KAAN' görücüye çıkıyor

Türkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.

'KAAN' görücüye çıkıyor

Türkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:18
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'KAAN' görücüye çıkıyor

Türkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerinin görücüye çıkacağı 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın en büyük sürprizlerinden birini ROKETSAN yapacak.

ROKETSAN, 9-12 Mayısta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, KAAN füzesi ve silah sistemini tanıtacak.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen 610 milimetre çaplı KAAN füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor.

Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor.

Her türlü hava ve arazi şartlarında ateş desteği sağlıyor

KAAN füzesi, ataletsel güdüm sistemi veya küresel konumlama sistemi (KKS) destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabilecek. KAAN füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek pod içi füze konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.

Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.

KAAN, sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle caydırıcı güç oluşturuyor. KAAN silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra, barışı destekleme harekatından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde çok önemli görevler alabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Füze Ve RoketRoketsanYerli KAAN Füzesi13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
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