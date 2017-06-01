İzmirli Çocuklar Vodafone'la Dijital Geleceğe Bugünden Hazır

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle ülkemizi dijital geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, yeni dönem hedefleri doğrultusunda İzmir’de kapsamı büyütüyor. Türkiye genelinde kodlama eğitimi alacak 10 bin çocuğun 2 bine yakını Ege bölgesinden, çoğunluğu da İzmirli çocuklardan oluşacak. Geçtiğimiz yıl İzmir’de 200’e yakın çocuk kodlama eğitimi almış, ayrıca 100 çocuk da hackathon etkinliklerine katılarak robotları kodlamıştı.

İzmir’in, Türkiye’nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “İzmir ekonomik ve sosyal alandaki itici gücüyle Türkiye’nin dijital geleceğe hazırlanmasında da son derece önemli bir konumda bulunuyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemize katılacak İzmirli çocukların da ülkemizin dijital dönüşümünde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Yeni dönemde İzmir dâhil 30 ilde 10 bin öğrenciye ulaşacağımız Yarını Kodlayanlar ile Türkiye’de teknoloji üreten bir nesil yetiştirilmesi hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

Vodafone’un Türkiye’nin dijitalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesinin yeni dönemi kapsamında, İzmir’de gerçekleştirilecek eğitimler start aldı. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen projenin ilk döneminde İzmir’de 7-14 yaş arası 200’e yakın çocuk kodlama eğitimi almış; ayrıca 100 çocuk da hackathon etkinliklerine katılarak robotları kodlamıştı. Projenin yeni döneminde, İzmir’de bir yılda 7-14 yaş arası 750 çocuğun daha kodlama eğitimi alması hedefleniyor. Böylece geçtiğimiz yıldan bu yana İzmir’de kodlama eğitimi alan öğrenci sayısı toplamda 1000’i aşacak. Düzenlenen toplantıya projeyi deneyimlemiş öğrenciler ve velileri de katılırken, öğrenciler eğitimlerde öğrendikleri kodlama tekniklerini kullanarak yeni kodlar yazdı.

Colman Deegan: “İzmir’e yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Ekonomik ve sosyal alanlarda sahip olduğu potansiyel ile İzmir’in Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Bu doğrultuda, Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden biri olarak ülkenin dünyaya açılan penceresi konumunda bulunan İzmir’e yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son 5 yıl içinde İzmir’e yaptığımız toplam yatırım 210 milyon TL’yi geçti. Amacımız İzmir’in %50 olarak ölçtüğümüz Dijitalleşme Endeksi Skoru’nu daha da yukarılara taşımak. Bu amaca ulaşmakta da sosyal yatırımlar en önemsediğimiz alan. Çünkü Türkiye’nin dijitalleşmesi için önce ülkenin geleceği olan çocukların dijitalleşmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, 30 ilde 135 eğitmenle 10 bin çocuk hedefiyle yeni dönemini başlattığımız Yarını Kodlayanlar projesi sayesinde çocuklarımızın yeni teknolojilere erişimini artırmayı ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde İzmir’in öncülüğünde Ege Bölgesi’nde toplamda 2000 çocuğa ulaşmayı amaçlıyoruz. İzmirli çocuklarımızın proje kapsamında alacakları eğitim ile ülkemizin bilgi toplumuna dönüşme yolunda öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz” dedi.

“Dijital geleceğin şifresini kodlama ile kıracağız”

Türkiye’deki çocukların dijital kültürle yetişmesine katkıda bulunmanın Vodafone Türkiye’nin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirten Deegan, şöyle devam etti:

“Global eğitim yaklaşımının önemli bir parçası olan kodlamanın Türkiye’de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi için atılan tüm adımları değerli buluyoruz.

ABD’de yapılan tahminlere göre matematik, bilgisayar sistem analizi, sistem yazılımı ve biyomedikal mühendislik gibi alanlardaki mesleklerde 2020’ye kadar yüzde 65’e varan oranlarda artış bekleniyor. Kodlama; dünya çapında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olarak öne çıkan STEM yaklaşımının ve eğitim müfredatlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Kodlama eğitimini dijitalleşmenin geleceğinde ‘şifre kırıcı’ olarak görüyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projesi ile bugüne kadar 6 ilde 1.800'ü aşkın çocuğa ulaştık. Şubat ayında projemizi Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocukları da kapsayacak şekilde genişlettik. Çünkü kodlamanın sadece dijital dünyanın lisanı değil, aynı zamanda bir ‘kardeşlik dili’ olduğuna inanıyoruz. Yeni dönemde çocuklarımıza IoT gibi uygulamaları kodlayabilecekleri Arduino eğitimleri de veriyoruz. Başarılı öğrencilerimizi vizyonlarını artırmak üzere yurtdışına götürerek önemli global platformlarla da tanıştıracağız. Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Yarını Kodlayanlar projemiz ile Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklara yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Sezai Hazır: “Kodlama artık okuma-yazma kadar önemli”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Kodlama eğitimi çok önemli. Geleceğin dili, teknolojinin dili kodlama eğitiminden geçiyor. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Habitat Derneği olarak bizlerde bugüne kadar binlerce çocukla farklı çalışmalar yürüttük. Bu sene de 20. yılımızın içerisindeyiz. Son dönemimizde çocukların kodlama bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdık. Çocukların erken yaşta bu becerilerinin geliştirilmesi ve bakış açılarının bu yönde oluşması için çalışıyoruz. Çocuklardaki bu değişimle ülkemizdeki bilişim odaklı kalkınmanın da hızlanacağını öngörüyoruz. İzmir’i de çalışmalarımız içerisinde önemli bir yerde görüyoruz. Geçtiğimiz dönem İzmir’de gerçekleştirdiğimiz çocuk hackathon’umuzda yüzlerce çocukla robot programladık ve kodlama yaptık. Bunu İzmir’deki gönüllülerimizle yaptık. Bu proje kapsamında biz gençleri eğitiyoruz. Gönüllü eğitmen olarak yetiştirdiğimiz gençler de Türkiye’nin bilişim alanında yetişmiş insan gücüne sahip olması için 7-14 yaş arasındaki çocukları eğitiyor. Yerelde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştiriyoruz. Eğitimlerde çocukların yüzündeki öğrenme azmini ve eğitim bittikten sonra da çalışmaya ısrarla devam etmek istediklerini görünce motivasyonumuz daha da artıyor.”

Ücretsiz verilen eğitimleri tamamlayan çocuklar sertifika almaya hak kazanacak

25 kişilik sınıflarda gerçekleştirilecek eğitimlerde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği proje, bir günlük hackaton’lar ile sona erecek. Ücretsiz verilecek eğitimleri tamamlayan çocuklar sertifika almaya hak kazanacak. Projenin yeni döneminde İzmir’le birlikte İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Bursa, Manisa, Afyon, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Düzce, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas ve Lefkoşa’daki öğrenciler de kodlama eğitimi alma fırsatı bulacak.

Başarılı olan öğrenciler dünyaya açılacak

Yarını Kodlayanlar projesinde verilen eğitimlerde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak bilinen Massachusetts Institute of Technology’nin çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” programı kullanılıyor. Yeni dönemde yaşları 10-14 arasında değişen öğrencilere Arduino eğitimleri de verilecek. Çocukların hayalleri ile gerçeklik arasındaki mesafeyi kısaltan Arduino, bilinmez bir kara kutu olarak görülen elektronik cihazların iç dünyasını aydınlatıyor. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma imkânı veriyor. Ayrıca, eğitimlerin ardından birer günlük hackathon’lar düzenlenmeye devam edilerek, çocuklara takımlar halinde aynı ortamda belli bir sürede inovatif fikirlerini kodlara dökme imkânı sunulacak. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar robot kodlama ve elektronik devreleri deneyimleme şansı buluyor. Arduino eğitimlerinin ardından düzenlenecek ulusal kampta başarılı olan öğrenciler ise yurt dışına götürülerek kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.