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İstilacı karıncalar yayılıyor

İstilacı karıncalar, ticaret yollarıyla dünyaya yayılıyor

İstilacı karıncalar yayılıyor

İstilacı karıncalar, ticaret yollarıyla dünyaya yayılıyor

14 Ağustos 2013 Çarşamba 09:51
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İstilacı karıncalar yayılıyor

İspanyol bilim adamlarınca yapılan araştırmada, karıncaların ticaret yollarıyla dünya geneline yayıldığı ve bunun insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşabileceği bildirildi.
Gerona Üniversitesi araştırma ekibince Amerika, Hollanda ve Yeni Zelanda'da bölgelerindeki 768 egzotik karınca türü üzerinde yürütülen incelemede, söz konusu bölgelerde bulunmayan istilacı karınca türlerine rastlandı.
Isırmalarıyla şiddetli acı veren bu tür karıncaların daha önceden bildirildiğinin aksine bölgeye kaza sonucu uzak bölgelerden geldikleri sonucuna ulaşıldı.
Karıncaların farkında olmadan kaplar veya kutular içerisinde, gemi veya uçaklarda toprak, ahşap, süs bitkileri ve meyveler aracılığıyla taşındığı belirtilen araştırmada, bilim adamları birçok karınca türünün yeni yaşam alanlarında koloniler kurduklarını ve bunun çevre, altyapı ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Geldikleri bölgelerde yeni alanlar oluşturan karınca türlerinin kökünün kazınmasının çok zor olduğunu kaydeden bilim adamları, bu karıncaların zararlarının yayılımının durdurulması için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Araştırma, Kraliyet Biyoloji Cemiyeti dergisinde yayınlandı.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 09:52
Anahtar Kelimeler:
HollandaIspanyaYeni ZelandaAmerikaİstilacı KarıncalarEgzotik Karınca Türleri
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