ISON kuyruklu yıldızı Mars'ın yakınından geçecek

ANKARA - Dünya'dan kasım ayındaki geçişi sabırsızlıkla beklenen ISON kuyruklu yıldızı, yaklaşık 1 ay sonra Mars gezegeninin yakınından geçecek.



Mars'a Dünya'ya oranla altı kat daha fazla yaklaşacak kuyruklu yıldız, 1 Ekim'de kırmızı gezegenin 10,4 milyon kilometre kadar yakınına gelecek.



NASA'nın Mars'taki gezginci robotu Curiosity'nin de gözlemlemesine imkan veren bir parlaklığa erişebileceği belirtilen kuyruklu yıldızın, kırmızı gezgenden geçişi sırasındaki en iyi görüntülerinin ise gezegenin yörüngesinde bulunan NASA'ya ait Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından çekilmesi bekleniyor.



Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda görevli astronom Carey Lisse konuya ilişkin yayımladığı açıklamada MRO'nun, 29 Eylül, 1 ve 2 Ekim tarihlerinde ISON kuyruklu yıldızını en iyi gözlemleyecek şekilde konumlandırılacağını bildirdi.



ISON'un Mars'tan geçişi, Kırmızı Gezegen'de görüntüler çekmek amacıyla MRO'ya yerleştirilen güçlü "HiRISE" teleskobu tarafından tespit edilecek. Teleskobun baş araştırmacısı, Arizona Üniversitesi'nden Alfred McEwen yaptığı yazılı açıklamada, Mars yüzeyinde hızlı fotoğraf çekmek üzere tasarlanmış HiRISE teleskobunun kamerasının yüzünü, ISON'un geçişi sırasında kuyruklu yıldızın atmosferini ve kuyruğunu incelemek üzere uzaya çevirme kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.



Mars'tan geçişi NASA'ya ait toplam 16 uzay aracı ile izlenecek ISON kuyruklu yıldızı, ayrıca Dünya'daki çok sayıda teleskopla gözlenecek. Kuyruklu yıldızın Mars'tan geçişi sırasında yapılacak gözlemler, araştırmacılara, ISON'un Ekim 2014'te Mars'a daha yakın bir mesafeden yapacağı geçişi gözlemlemek için hazırlanma imkanı verecek.



Kasım sonlarına doğru Dünya'ya en yakın konumuna ulaştığında Ay'dan daha parlak bir görünüm alacak ISON kuyruklu yıldızı, Güneş'e en yakın konumunaysa 28 Kasım'da gelecek. Bu tarihte ISON'un, Güneş'in yüzeyine 1,2 milyon kilometre kadar yaklaşacağını belirten astronomlar, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 150 milyon kilometre olduğu dikkate alındığında bunun ne kadar yakın bir mesafe olduğunun daha iyi anlaşılabileceğine işaret ediyor.



Güneş'ten gelen aşırı zorlamanın etkisiyle paramparça olmaması halinde, astronomların "asrın kuyruklu yıldızı" olarak anılmasına kesin gözüyle baktığı ISON kuyruklu yıldızı, Güneş'in yakınındayken Dünya'dan gündüz de görülebilecek bir parlaklığa erişecek. Astronomlar, çekirdeğinin 0,5 kilometreden daha büyük olması nedeniyle kuyruklu yıldızın Güneş'in yakınından geçişi sırasında hayatta kalmasının mümkün olduğunu dile getiriyor.



Kuyruklu yıldızın, 29 Nisan'da, Güneş'ten 621,18 milyon kilometre mesafede, Jüpiter'in yörüngesindeyken Hubble teleskobunca belirlenen görüntülerinde çekirdeğinin büyüklüğünün 5-6 kilometre olduğu saptanmıştı.



Bilimsel adı C/2012 S1 olan kuyruklu yıldız, Rusya'daki, International Scientific Optical Network (ISON) adlı bilimsel araştırma kuruluşu tarafından keşfedildiği için kısaca ISON kuyruklu yıldızı adıyla anılıyor.



