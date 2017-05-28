İşletmelere araladıkları kapı Silikon Vadisi'ne açıldı

ANKARA

Yazılım konusundaki ısrarlı çabaları, bilgisayar mühendisi 2 gence Silikon Vadisi'nin kapılarını açtı.

Berk Taner ve Doruk Molo tarafından geliştirilen chatbot platformu LeadFlip, ABD'nin bu alandaki önde gelen hızlandırma programlarından biri olan San Francisco BoostVC'ye kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Akademik kariyerleriyle birlikte üniversite sonrasında yaklaşık 6 yıl yazılım alanında kurumsal ve serbest olarak çalışma yürüten 2 ortak, Türkiye'deki ilk şirketlerini 2013'te kurup, yazılımevi olarak çalışmaya başladılar. Son projeleri LeadFlip'i Ağustos 2016'da hayata geçiren Taner ve Molo, Şubat 2017'de ABD'de şirket kurdular.

Berk Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazılım alanında bir süredir çeşitli projeler yürüttüklerini, son olarak işletmeler için potansiyel müşteri kazandırma konusu üzerinde durduklarını söyledi.

Şu anda BoostVC'nin "ön çekirdek/ivme" yatırımı ile projelerini devam ettirdiklerini anlatan Taner, asıl yatırım turunun ise Nisan 2017'den sonra açılacağını belirtti.

ABD'deki hızlandırma programları ve yatırımcıların büyük çoğunluğunun yatırımı ABD şirketleri üzerinden gerçekleştirmek istediklerine işaret eden Taner, "ABD'de şirket kurmamızda bu durum etkili oldu. Türkiye'deki şirketimizi kapatmadığımız için ilerleyen dönemdeki planımız, Ar-Ge faaliyetlerini ülkemizdeki firmamız üzerinden Türk yazılımcılarla gerçekleştirmek. ABD'deki şirket ile global müşterilere ulaşma ve pazarlama faaliyetleri yürütmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerini hayata geçirme sürecinde aldıkları desteklere değinen Taner, "Aslında ODTÜ Teknokent firması değildik, İstanbul'da ofisimiz bulunuyordu. Fakat TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı desteği eğitimleri sırasında tanıştığımız mentorlarımızdan biri T-Jump programına başvurmamızı önermişti. T-Jump programı süresince gerek Ankara'da gerekse ODTÜ Teknokent'in San Francisco T-Jump ofisinde aldığımız eğitimler ve danışmanlıklar bizim için çok faydalı oldu. Böylece hem projeyi geliştirme hem de ABD pazarını test etme imkanı bulduk." diye konuştu.

Taner, projenin Aralık 2016 tarihinde yayına alınmasının ardından Türkiye'de 10 müşteriye ulaştıklarını, yeni faaliyete geçtikleri ABD'de de ilk kurumsal müşteriyle çalışmaya başladıklarını bildirdi. Bulut teknolojisi üzerinden hizmet veren bir modellerin bulunduğunu ifade eden Taner, bunun yanında kurumsal firmalara özel çözümler sunduklarını ve entegrasyonlar geliştirdiklerini söyledi.

LeadFlip'in, sigorta, finans, insan kaynakları, gayrimenkul, danışmanlık gibi birçok alanda verimli şekilde kullanılabildiğine işaret eden Taner, "Şu ana kadar çalıştığımız müşterilerimizde, chatbotları kullanmaya başladıkları ilk günden itibaren klasik iletişim formlarına göre 3 kata kadar daha fazla dönüşüm oranı elde etmelerini sağladık." dedi.

Ziyaretçilerden müşteri kazandırıyor

Berk Taner ve Doruk Molo tarafından geliştirilen LeadFlip, işletmeler için müşteri kazandıran chatbot platfomu olarak işlev görüyor.

Web siteleri ve sosyal medya sayfaları üzerinden gelen ziyaretçiler, LeadFlip ile oluşturulan chatbotlar sayesinde potansiyel müşterilere çevrilebiliyor.

Chatbotlar site veya Facebook sayfasına gelen ziyaretçiye talebi hakkında soruları sorup, cevaplarını ziyaretçinin iletişim bilgileri ile not alıyor. Tüm bu bilgiler mail yoluyla ya da sistem üzerinden otomatik olarak ilgililere iletiliyor. Bu sayede işletmeler için 7/24 çalışan bir sanal satış personeli hizmeti sunuluyor.

LeadFlip herkesin 15 dakika içerisinde kendi chatbot'larını oluşturabilmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda gelişmiş entegrasyon seçenekleri başka yazılımlarla kolayca ilişkilendirilebiliyor. LeadFlip üzerinde oluşturulan chatbotlar hem web sitesine hem de Facebook sayfasına tek tuşla bağlayabiliyor, herhangi bir teknik geliştirme gerektirmiyor.

LeadFlip içerisinde potansiyel müşteriler oluşturmak için gerekli birçok özellik de bulunuyor.