İslamofobik paylaşımların sayısında artış

İngiltere'de yapılan bir araştırma, dünya genelinde sosyal paylaşım platformuTwitter'da geçen ay günlük ortalama 7 bin İngilizce islamofobik paylaşım gerçekleştiğini ortaya koydu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu "Demos"un Sosyal Medya Analizi Merkezi tarafından hazırlanan, "Twitter'da islamofobi" başlıklı araştırma, İslam karşıtı mesajların göstergesi olarak tanımlanan İngilizce 50 anahtar kelime ve etiketin mart ayından itibaren mercek altına alınmasıyla yürütüldü.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Twitter'da dünya genelinde en fazla islamofobik paylaşım temmuz ayında yapılırken, en fazla islamofobi içerikli mesajlar ise Fransa'nın Nice kentinde yaşanan terör saldırısının ardından atıldı.

Demos, araştırmaya ilişkin yayımladığı raporunda, geçen ay İngilizce atılan 215 bin 247 Twitter mesajının islamofobik içerikli olduğunun tespit edildiğini bildirirken, bu mesajların 21 bin 190'ının Nice'deki terör saldırısından bir sonraki gün olan, 15 Temmuz tarihinde atıldığını, 10 bin 610'unun da 17 Temmuz'da, Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin ardından yazıldığını kaydetti.

Demos ayrıca nisan ayında dünya genelinden atılan İngilizce islam karşıtı mesajların günde ortalama 2 bin 512 olduğunu ancak temmuz ayında bu tür paylaşımların günde ortalama 6 bin 943'e çıktığını vurguladı.

Raporda, Avrupa Birliği ülkelerinden İngilizce islamofobik paylaşım yapıldığı ancak çoğunluğunun Birleşik Krallık'tan geldiği bildirildi. Demos, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan da yapılan islamofobik paylaşımların yoğunluğunun dikkati çektiğini aktardı.