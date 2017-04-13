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Irksal ön yargılar bebeklikte başlıyor

Kanada'da yapılan bir araştırma, insanların ırksal ön yargılarının 6 aylıkken başladığını ortaya koydu.

Irksal ön yargılar bebeklikte başlıyor

Kanada'da yapılan bir araştırma, insanların ırksal ön yargılarının 6 aylıkken başladığını ortaya koydu.

13 Nisan 2017 Perşembe 15:03
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Irksal ön yargılar bebeklikte başlıyor

Kanada'da yapılan bir araştırma, insanların ırksal ön yargılarının 6 aylıkken başladığını ortaya koydu.

Toronto Üniversitesi Ontario Eğitim Araştırma Enstitüsünde görevli araştırmacılar, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den araştırmacıların da katkısıyla yürüttükleri araştırmada bebeklerin ırklarla ilgili ön yargılarını ele aldı.

Araştırmada, 3 ila 9 aylık bebekler, kendilerine art arda izletilen yetişkin kadınları gösteren videoları nötr yüz ifadeleriyle izledi.

Bebeklere kendi ırkından olan kişilerin yüzlerinin gösterilmesinin ardından önce neşeli sonra da hüzünlü müzik ve farklı bir ırktan kişilerin yüzlerinin gösterilmesinin akabinde de neşeli ve sonrasında hüzünlü müzik dinletildi.

Çalışmada, 6-9 aylık bebeklerin kendi ırkından olan kişilerin yüzlerine neşeli müzik çaldığında, kendi ırkından olmayanların yüzüne de hüzünlü müzik çaldığında daha uzun süre baktığı görüldü.

İnsanlarda ırklara yönelik ön yargıların daha önceden farklı bir ırktan biriyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına bağlı olmadan da küçük yaşta oluşabildiği sonucuna ulaşılan çalışmada, 6 aydan küçük bebeklerin ırklarla ilgili olumsuz yargıları olmadığı görüldü.

Araştırmaların sonuçları, "Wiley Online Library" isimli internet sitesinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanadaırksal ön YargılarToronto Üniversitesi
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