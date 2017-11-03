Irak güçleri Husaybe sınır kapısını DEAŞ'tan kurtardı

Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Kaim'deki Husaybe sınır kapısının tamamında kontrol sağlandı." ifadelerine yer verdi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'de açıklamasında, Kaim'e giren ve Husaybe sınır kapısını kurtaran güvenlik güçlerini tebrik etti.
Irak güçlerinin, Kaim'e yönelik operasyonu 28 Ekim'de başlattığı, bugün ise 3 koldan ilçeye girerek Suriye'ye açılan sınır kapısını terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı kaydedildi.
AA