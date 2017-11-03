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Irak güçleri Husaybe sınır kapısını DEAŞ'tan kurtardı

Irak güçleri, Enbar'a bağlı Kaim ilçesindeki Husaybe sınır kapısını terör örgütü DEAŞ'tan kurtardı.

Irak güçleri Husaybe sınır kapısını DEAŞ'tan kurtardı

Irak güçleri, Enbar'a bağlı Kaim ilçesindeki Husaybe sınır kapısını terör örgütü DEAŞ'tan kurtardı.

03 Kasım 2017 Cuma 15:04
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Irak güçleri Husaybe sınır kapısını DEAŞ'tan kurtardı

Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Kaim'deki Husaybe sınır kapısının tamamında kontrol sağlandı." ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'de açıklamasında, Kaim'e giren ve Husaybe sınır kapısını kurtaran güvenlik güçlerini tebrik etti.

Irak güçlerinin, Kaim'e yönelik operasyonu 28 Ekim'de başlattığı, bugün ise 3 koldan ilçeye girerek Suriye'ye açılan sınır kapısını terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakDeaşHusaybe Sınır Kapısı
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