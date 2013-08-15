İpekböceği test ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi danışmanlığında üretilen ve Heykel-Garaj T1 hattında kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli tramvayı "İpekböceği"nin test sürüşlerine başlandı.

Sürüş kapsamında ilk olarak kent merkezinde araç gürültüsü, egzoz gazı kirliliği ve yoğun araç trafiğini azaltmak amacıyla yapılan ve yaklaşık iki aydır Kent Meydanı'nda sergilenen prototip araç kaldırıldı. Daha sonra hatta çalıştırılacak tramvay, tırla Kent Meydanı'na getirildi.

Tramvayın raylara indirilmesi için rampanın kurulmasının ardından "İpekböceği" raylara indirildi ve ilk kez enerji verilen hatta test sürüşü gerçekleştirildi.

Kentte yaklaşık 3,5 ay süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılan sürüş çerçevesinde Bursaray Osmangazi İstasyonu önündeki tramvay duraklarında kapı ve durak mesafeleri ölçüldü. Manevralarını sorunsuz yapan tramvay, Darmstad Caddesi'ne çıkarıldı. Caddede bir süre ilerleyen tramvayın ilk test sürüşü, rayların üzerine araçlar park edildiği için planlandığı gibi gerçekleştirilemeden sonlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, Yerli Tramvay Proje Danışmanı Taha Aydın ve Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy ile çalışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada, ilk kez hatta verilen 750 volt enerjiyle test sürüşünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kent içi ulaşıma nefes aldıracak T1 Tramvay Hattı çalışmalarında sona yaklaştıklarını vurgulayan Altepe, "Raylara indirilen tramvay 750 volt enerjiyle beslendi. Tüm devreler kontrol edildi ve test sürüşünü de başlatmış olduk. Yüklerle deneme testleri de yapılacak ve kısa zamanda yolculu seferleri başlatmış olacağız. Şimdiden Bursamıza hayırlı olsun'' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi danışmanlığında üretilen ve Heykel-Garaj T1 hattında kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli tramvayı "İpekböceği"nin test sürüşlerine başlandı.

Sürüş kapsamında ilk olarak kent merkezinde araç gürültüsü, egzoz gazı kirliliği ve yoğun araç trafiğini azaltmak amacıyla yapılan ve yaklaşık iki aydır Kent Meydanı'nda sergilenen prototip araç kaldırıldı. Daha sonra hatta çalıştırılacak tramvay, tırla Kent Meydanı'na getirildi.

Tramvayın raylara indirilmesi için rampanın kurulmasının ardından "İpekböceği" raylara indirildi ve ilk kez enerji verilen hatta test sürüşü gerçekleştirildi.

Kentte yaklaşık 3,5 ay süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılan sürüş çerçevesinde Bursaray Osmangazi İstasyonu önündeki tramvay duraklarında kapı ve durak mesafeleri ölçüldü. Manevralarını sorunsuz yapan tramvay, Darmstad Caddesi'ne çıkarıldı. Caddede bir süre ilerleyen tramvayın ilk test sürüşü, rayların üzerine araçlar park edildiği için planlandığı gibi gerçekleştirilemeden sonlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, Yerli Tramvay Proje Danışmanı Taha Aydın ve Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy ile çalışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada, ilk kez hatta verilen 750 volt enerjiyle test sürüşünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kent içi ulaşıma nefes aldıracak T1 Tramvay Hattı çalışmalarında sona yaklaştıklarını vurgulayan Altepe, "Raylara indirilen tramvay 750 volt enerjiyle beslendi. Tüm devreler kontrol edildi ve test sürüşünü de başlatmış olduk. Yüklerle deneme testleri de yapılacak ve kısa zamanda yolculu seferleri başlatmış olacağız. Şimdiden Bursamıza hayırlı olsun'' diye konuştu.





