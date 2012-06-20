İnternet Medyası Federasyonu kuruldu

ANKARA Tüm İnternet Medyası Derneği (TİMED), Başkent İnternet Medyası Derneği (BİMDER), Bağımsız İnternet Medyası Derneği (BİMED), Afyonkarahisar İnternet Medyası Radyo ve Televizyon Derneği (AFİMED) ve Eskişehir İnternet Gazetecileri Derneği (ESİGAD)’ın bir araya gelerek oluşturduğu İMF'nin Kurucu Genel Başkanlığı'na TİMED Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla getirildi.

Atilla yaptığı açıklamada yüzyılın en büyük gücü internetin daha saygın ve etkin hale gelmesi için üzerlerine düşen her şeyi sorumluluk bilinci içinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Atilla'nın başkanlığındaki İMF'in yönetim kurulu, Genel Sekreter Metin Işık, Genel Başkan yardımcıları Barış Erkaya ve Pınar Erdoğdu ile üyeler Yetkin Yıldız, Abdullah Yüce, Mahmut Koçak, Ersin Tokgöz ve Gökmen Özdoğan'dan oluştu. Federasyonun Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Erkan Tan, Abdullah Abdülkadiroğlu ve Şükrü Taner Karakaş getirildi.



AA