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İnternet kullanıcısı artıyor

Türkiye'de nisan ayı itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 56,6, internet kullananların oranı yüzde 66,8 oldu.

İnternet kullanıcısı artıyor

Türkiye'de nisan ayı itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 56,6, internet kullananların oranı yüzde 66,8 oldu.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:13
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İnternet kullanıcısı artıyor

Türkiye'de nisan ayı itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 56,6internet kullananların oranı yüzde 66,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), nisan ayında gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, nisan ayı itibarıyla bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundakilerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu. Bu oranlar geçen yıl yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Bilgisayar kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 47,7 olarak gerçekleşti. İnternet kullanım oranları ise aynı yaş grubunda erkeklerde yüzde 75,1 iken kadınlarda yüzde 58,7 oldu.

Türkiye'de 10 haneden 8'i internet erişim imkanına sahip bulunuyor. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibarıyla yüzde 80,7'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 76,3 çıkmıştı.

Genişbant internet erişim imkanı yüzde 78,3

Genişbant internet erişim imkanına sahip haneler, nisan itibarıyla yüzde 78,3'e ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 40'ı sabit genişbant bağlantıyla (ADSL, kablolu internet, fiber gibi) internete erişim sağlarken yüzde 72,4'ü mobil genişbandı kullandı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 73,1 olmuştu.

Kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2016 ile Mart 2017 döneminde internet kullanan bireylerin 16-74 yaş grubundaki oranı yüzde 42,4 olarak kayıtlara geçti. Bu oran Nisan 2015-Mart 2016 döneminde yüzde 36,7 çıkmıştı. Kullanım amaçları arasında "kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme" yüzde 37,6 ile ilk sırayı aldı.

İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor

Nisan itibarıyla internetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı yüzde 24,9 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 20,9 olarak araştırmaya yansımıştı.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin Nisan 2016-Mart 2017 döneminde yüzde 62,3'ü giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,3'ü ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, gibi tüketici elektroniği hariç) satın aldı. Aynı dönemde bireylerden yüzde 24,1'i seyahat bileti alarak araç kiralarken, yüzde 21,9'u gıda maddeleriyle günlük gereksinimlerin ve yüzde 19'u da elektronik araçların (cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı gibi) satın alımını gerçekleştirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BilgisayarInternetİnternet Kullanıcısıİnternet Kullanıcısı Artıyor
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