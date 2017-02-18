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İnternet 2020'de dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşacak

"Dijital devrim" olarak adlandırılan interneti kullanan kişi sayısının 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşması bekleniyor.

İnternet 2020'de dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşacak

"Dijital devrim" olarak adlandırılan interneti kullanan kişi sayısının 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşması bekleniyor.

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
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İnternet 2020'de dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşacak

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) internet erişim oranlarına ilişkin istatistiklerine göre, 1995'te dünya nüfusunun yüzde 1'i internet hizmetinden yararlanıyorken, 2000 yılına gelindiğinde bu rakam dünya nüfusunun yüzde 7'sine ulaştı.

1989'de icat edilen internete erişebilen kişi sayısı, 2015’te 3,2 milyara ulaşarak dünya nüfusun yüzde 43'ünü oluşturdu. Bir yıl sonra da dünyada yaklaşık 3,5 milyar kişi internet erişimine sahip oldu.

2016'da Amerika kıtasında nüfusun yüzde 65'i, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yüzde 66'sı, Afrika'da yüzde 25'i, Avrupa'da yüzde 79'u, Asya ve Pasifik'te yüzde 42'si, Arap ülkelerinde de yüzde 41'i internete erişebildi.

Tahminlere göre, internete erişim imkanı bulabilecek kişi sayısı 2020 yılına kadar 4,1 milyara çıkacak. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturacak.

2020'de kişi başına 25,1 GB internet

İnternet erişimin 2020 yılına kadar artmasıyla kişi başına internet kullanımı da artacak. Aylık internet kullanımının 2015’te kişi başına 9,9 gigabayttan 2020 yılında 25,1 gigabayta çıkması bekleniyor.

Ayrıca ITU, 2020 yılına kadar internet ağına bağlı cihazların sayısının da 25 milyara ulaşacağını öngörüyor. Böylelikle 2015'te kişi başına düşen internet ağına bağlı cihaz sayısı 2020 yılında 2,2'den 3,4'e yükselecek.

Akıllı telefon trafiği ve videolar artacak

Akıllı telefon trafiğinin ise bilgisayar trafiğini 2020 yılına kadar geçmesi bekleniyor.

Bilişim teknolojileri şirketi Cisco'ya göre ise yine 2020'ye kadar videoların internette en çok yer kaplayan içerik olacağı tahmin ediliyor. 2020'de dünya üzerindeki tüm internet trafiğinin yüzde 79'unun videolardan oluşacacağı öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İTÜInternetInternet HizmetiAkıllı Telefon
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