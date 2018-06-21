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Instagram'a yenilik

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, video kısıtlamalarını özellikle gençlere cazip gelecek biçimde esneterek video süresini 10 dakikaya çıkaracak.

Instagram'a yenilik

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, video kısıtlamalarını özellikle gençlere cazip gelecek biçimde esneterek video süresini 10 dakikaya çıkaracak.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:33
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Instagram'a yenilik

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, video kısıtlamalarını özellikle gençlere cazip gelecek biçimde esnetiyor.

IGTV adı verilen yeni uygulamanın, Instagram'ın çoğu kullanıcı için bir dakika olan video süresini 10'a çıkaracağı, çok sayıda takipçiye sahip hesaplarda bu sürenin bir saate kadar uzayacağı bildirildi.

Instagram'ın IGTV ile Google'ın YouTube'unu taklit ettiği ve uygulamanın gelecekte YouTube'a rakip olabileceği belirtiliyor.

Facebook'un 2012'de satın aldığı, neredeyse 8 yaşındaki Instagram'ın bir milyar kullanıcısı bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaInstagramInstagrama YenilikVideo Kısıtlamaları
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