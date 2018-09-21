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İnsansız araçların güçleri birleştirildi

Türk savunma sanayisi firmalarının yeteneklerinin birleştirilmesiyle ortaya yeni ürün konseptleri çıkıyor.

İnsansız araçların güçleri birleştirildi

Türk savunma sanayisi firmalarının yeteneklerinin birleştirilmesiyle ortaya yeni ürün konseptleri çıkıyor.

21 Eylül 2018 Cuma 12:33
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İnsansız araçların güçleri birleştirildi

İSTANBUL - Türk savunma sanayisi firmaları, sahip oldukları kabiliyetleri kullanarak yeni ürün konseptleri geliştiriyor.

Savunma sanayisi firmaları, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

Sergilenen ürünler arasında ASELSAN ve Katmerciler tarafından geliştirilen insansız sistem de bulunuyor.

İki şirketin iş birliğiyle Tepegöz Kablosuz Çok Rotorlu Gözetleme Sistemi ile insansız kara aracının yetenekleri birleştiriliyor.

Tepegöz, 100 metre yüksekliğe kadar çıkarak görev yapabiliyor.

Elektrik tahrikli mobil yer istasyonu, otomatik gerilim kontrollü vinç sistemi ile görev yapabilen Tepegöz, opsiyonel olarak güneş paneli destekli güç sisteminden de yararlanabiliyor.

Askeri tipte taktik harita desteğine sahip Tepegöz, üzerinde bulundurduğu gündüz kamerası ve termal kamera vasıtasıyla gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabiliyor.

Tepegöz, yer istasyonu, kablo kontrol modülü, kablo üzeri enerji modülü, kablo üzeri haberleşme modülü, hava aracı kontrol istasyonu ve kamera sistemi kontrol istasyonundan oluşuyor.

Tepegöz, kablolu olarak uçuş gerçekleştiriyor. Multikopterle yer istasyonu arasında haberleşme linki ve enerji alışverişi gerçekleşmesini sağlayan bu kablo sayesinde multikopter elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor. Enerjiyi kablodan aldığı için de uzun sürüler görev yapabiliyor.

Çok amaçlı insansız kara aracı

Katmerciler'in ilk olarak Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'yla tanıttığı insansız kara aracının ana platformu, üzerine entegre edilen faydalı yüklerle çok amaçlı olarak kullanılıyor.

İki aracın bir araya getirilmesiyle Tepegöz'ün kabiliyetleri, enerji kısıtları aşılarak uzak bölgelere taşınabilecek.

Böylece sıcak bölgelerde insan hayatını riske atmadan keşif-gözetleme yapılabilecek.

İki şirket ayrıca SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'nin insansız kara aracına entegre edildiği Uzaktan Kumandalı Atış Platformu üzerinde çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Savunma SanayisiInsansız Araç
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