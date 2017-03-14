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İlk kez fosforlu kurbağa bulundu

Arjantin'deki Amazon havzasında bulunan kurbağa, mor ötesi ışının altında yeşil ışık yayıyor.

İlk kez fosforlu kurbağa bulundu

Arjantin'deki Amazon havzasında bulunan kurbağa, mor ötesi ışının altında yeşil ışık yayıyor.

14 Mart 2017 Salı 15:22
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İlk kez fosforlu kurbağa bulundu

Bilim adamları, ilk kez fosforlu kurbağa buldu.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Bernardino Rivadavia Doğa Bilimleri Müzesi araştırmacıları, ülkedeki Amazon havzasında fosforlu kurbağaya rastladı.

Genellikle yağmur ormanlarında yaşayan benekli ağaç kurbağalarının pigmentleri üzerinde çalışan araştırmacılar, normal ışıkta kırmızı benekli mat kahverengimsi yeşil deriye sahip kurbağanın mor ötesi ışın tutulduğunda yeşil ışık yaydığını fark etti.

Araştırmacılar, yarı şeffaf deriye sahip kurbağanın lenf ve bezelerini kullanarak ışık yaydığını ve ortam ışığına bağlı olarak kurbağanın parlaklığının yüzde 19 ila 29 arttığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, keşfin ağaç kurbağası gibi yarı saydam deriye sahip diğer omurgalıların da fosfor özelliği olabileceği ihtimaliyle yeni araştırma sahaları açtığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fosforlu KurbağaBuenos Aires
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