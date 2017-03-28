Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk görüşme, Turkcell Küçükyalı Plaza ve Erzincan şehir merkezinde bulunan iki yerli baz istasyonunun Turkcell şebekesi üzerinden birbirine bağlanmasıyla sağlandı.

Alınan bilgiye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ana yükleniciliğinde Netaş ve Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.

Tasarımı tamamen yerli olan ULAK ile Türkiye, dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline gelecek.

Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olacak.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanan ULAK'tan ilk "alo", Turkcell tarafından İstanbul-Erzincan arasında canlı şebekede kullanıldı.

"Türkiye’de tarihi bir başarıya imza attık"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, AA muhabirine, yerli baz istasyonları üzerinden görüntülü görüşme yapılmasının Türkiye’de mobil iletişimi değiştirerek yeni bir çağ başlatacağını ifade ederek, "Dün Türkiye’de tarihi bir başarıya imza attık. Sadece yerli baz istasyonları kullanarak gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşme, bu projeye yani yerli kaynaklara, Türk mühendislerine inanıldığı zaman nelerin başarıldığının en somut göstergesi oldu. Tüm dünyaya bunu kanıtlamış olduk." diye konuştu.

Şebekelerinde kullanmak üzere 250 adet ULAK siparişi verdiklerini ve proje kapsamındaki ilk teslim almaları da kendilerinin yapacağını anlatan Terzioğlu, "Böylece Türkiye’de yerli baz istasyonunu gerçek şebekede kullanacak ilk mobil operatör de Turkcell olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli baz istasyonun yanı sıra Türkiye’nin ilk yerli 4,5G baz istasyonu anteninin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşmasının da yerli teknolojilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getiren Terzioğlu, sadece 4,5G’de değil 5G’de de Ar-Ge çalışmaları ve yerli teknolojileri hayata geçirmek için birçok kurumla ortak projelerde birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, SSM koordinasyonu, ASELSAN ana yükleniciliği, Netaş ve Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ULAK Baz İstasyonu, Türkiye'nin en ücra köşesine bile 4,5G hizmeti sağlayacak.

Evrensel hizmet kapsamında kullanılabilirliğine dair, Radyo Erişim Şebekesi Paylaşımı özelliği, Netaş'ın Kurtköy'de bulunan Yeni Nesil Haberleşme Sistemleri Laboratuvarında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Mobil Operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile ULAK Konsorsiyum üyelerinin katılımıyla 15 Mart tarihinde gösterildi. Evrensel Hizmet kullanımında olmazsa olmaz olan, Radyo Erişim Şebekesi Paylaşımı özelliği, bu demo sırasında tek bir kart üzerinden aynı anda üç operatöre birden hizmet sağlayacak şekilde başarıyla çalıştırıldı.