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İklim değişikliği koalaları riske atıyor

Avustralyalı bilim insanları, iklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselişin koalaların hayatını riske attığını açıkladı.

İklim değişikliği koalaları riske atıyor

Avustralyalı bilim insanları, iklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselişin koalaların hayatını riske attığını açıkladı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 10:57
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İklim değişikliği koalaları riske atıyor

Bilim adamları, iklim değişikliği ve deniz suyunun yükselmesi nedeniyle okaliptüs yapraklarındaki tuz oranının arttığı ve ağacın yapraklarıyla beslenen koalaların hayatlarının risk altına girdiği uyarısında bulundu.

Ekolojist Dr. Rebecca Montague-Drake, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Port Macquarie Belediyesinin katkısıyla hazırladığı raporda, koalaların yaşam alanının yüzde 14'ünün 50 yılda, yüzde 22'sinin de 100 yılda iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesinden etkileneceğini belirtti.

Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu okaliptüs yapraklarındaki tuz oranının artacağına işaret eden Montague-Drake, bunun da kıyı bölgelerdeki okaliptüs yapraklarıyla yaşamlarını sürdüren koalaları olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Çevre koşullarındaki değişikliklerin okaliptüs yapraklarındaki toksinleri artıracağını ifade eden Montague-Drake, bu durumda koalaların yiyeceklerinin azalacağını söyledi.

Montague-Drake, "Topraktaki tuz dengesinin değişmesiyle ağaç yapraklarındaki toksin ve besin arasındaki ince dengeler değişiyor, besin değerleri yok oluyor." dedi. 

Avustralya'nın simgeleri arasında yer alan koalalar, sadece okaliptüs yaprakları yiyerek ağaçta yaşıyor. İstatistiklere göre, koruma alanları dışındaki doğal alanlarda sadece 40 bin koala bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İklim DeğişikliğiDeniz Suyunun YükselmesiOkaliptüs YapraklarıKoalalarKoala
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