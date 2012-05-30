İki asteroid teğet geçti

PASEDANA - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), pazartesi keşfedilen ve 2012 KT42 adı verilen 4 metre 88 santimetre uzunluğundaki uzay taşının,

yüzeyinin 14 bin 403 kilometre yakınından geçtiğini belirtti.



NASA, 2012 KT42'nin şimdiye kadar dünya yüzeyinin en yakınından geçen altıncı göktaşı olduğunu kaydetti.

NASA, pazartesi günü ise 21 metre boyundaki başka bir asteroidin, dünyanın 51 bin 497 kilometre yakınından geçtiğini duyurdu.