Ar-Ge çalışmalarını İTÜ Teknokent'te yürüten Vodafone Teknolojı̇ Hı̇zmetlerı̇ AŞ mühendisleri, İnsansız hava araçlarına (

İHA

) yönelik "Pasif İzleme ve Kurtarma Cihazı ve Buna İlişkin Bir Yöntem" konulu bir çalışma yürüttü.

Tasarlanan cihaz ve geliştirilen yöntemin koruma altına alınması için Türk Patent Enstitüsüne (TPE) patent başvurusunda bulunuldu.

Ortaya konulan buluş, GSM vasıtasıyla İHA'lar için acil durum alarm sistemi içeren, bahsedilen hava aracının konumunu tespit etmeye yönelik bir kurtarma cihazı ve buna ilişkin yöntemi kapsıyor.

Sistem, araca monte edilen veya hava aracıyla entegre olan, kullanıcının mobil cihazıyla göndereceği SMS'lere cevaben konum bilgisini temin etmek ve SMS ile belirtilen komutlara uygun olarak uyarı vermek üzere GSM şebekesi ile bir SİM kart vasıtasıyla iletişime geçmeyi sağlayan mikro denetleyici, sesli ve ışıklı uyarı cihazı ve bunlara kurtarma süresince enerji sağlayan bir batarya içeriyor.

İHA'lar her yerde

Türkiye'de İHA kullanıcılarının ve İHA'ların uçuş yapabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması gerekiyor. Sistemde, yaklaşık 8 bin İHA ve 11 bin İHA kullanıcısı kayıtlı bulunuyor.

Askeri alandaki kullanımıyla öne çıkan İHA'lardan, dünyada ve Türkiye'de son dönemde sivil ve ticari amaçlı olarak da yararlanılıyor.

Doğal afetlerde afetzedelere yönelik arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan İHA'lar, boğulma tehlikesine karşı hızla can simidi ulaştırmak için "cankurtaran" olarak da görev yapıyor.

AA