İçecekleri kısa sürede soğutan ambalaj

EDİRNE - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Selçuk Erdoğan'ın öğrencileriyle tasarladığı, "Kendini soğutabilen biyopolimer ambalaj"ın Türk Patent Enstitüsü'nden (TPE) 3 yıllık incelemenin ardından patent aldığı bildirildi.

Kendini soğutabilen biyopolimer sistem, su, süt, meyve suyu benzeri içeceklerin konulduğu karton ambalaj ya da cam şişelerde kullanılabilecek. Şişenin herhangi bir yerine yerleştirilecek biyopolimer kit şişenin ya da karton ambalajın kapağıyla bağlantılı olarak çalışacak. Kapak açıldığında havayla temas eden biyopolimer, yaklaşık 15 saniyede şişenin dıştan soğumasını gerçekleştirecek.

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle ihtiyaçları görerek derslerde orijinal çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kendini soğutabilen biyopolimer ambalajı, malzeme dersinde gıda mühendisliği öğrencileriyle yaptıklarını belirten Erdoğan, "Burada insanların her zaman her yerde soğutucu bulamayacağını düşünerek, bilhassa yazın sıcak halde olabilecek su, meyve suyu ya da bir süt şişesi olabilir, bunları anında derhal nasıl soğuturuz düşüncesiyle bu projeyi ürettik. Bunun çalışma prensibi çok basit. Bir içecek şişesi ya da karton ambalajını düşünün. Bunun içerisine biyopolimerle kaplanmış bir hazne koyuyoruz ve bu haznenin içerisinde, soğutmayı sağlayacak, ekzotermik yani dışarıya ısı atıp soğutacak, reaksiyon oluşturacak sistemi koyuyoruz içerisine basitçe. Bu bir haznedir. Şişenin içerisinde, yanında veya altında bulunabilir." diye konuştu.

Ertuğrul Selçuk Erdoğan, TPE'den 3 yıllık incelemenin ardından patent alan buluşun, içecek firmalarından üretim için teklif beklediğini sözlerine ekledi.