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İç ve Dış Mekânlar İçin Kusursuz Led Ekranlar

Led ekran teknolojisinin gelişmesi ile birlikte artık hem iç hem de dış mekânlarda bu ekranlar farklı amaçlar için tercih ediliyor.

İç ve Dış Mekânlar İçin Kusursuz Led Ekranlar

Led ekran teknolojisinin gelişmesi ile birlikte artık hem iç hem de dış mekânlarda bu ekranlar farklı amaçlar için tercih ediliyor.

23 Haziran 2017 Cuma 17:36
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İç ve Dış Mekânlar İçin Kusursuz Led Ekranlar

Sizlerde led ekran teknolojisinden faydalanın.

Dış ekranlarda kullanılan led ekranlar genel olarak iç mekân ekranlarına göre çok daha büyük ebatlarda oluyor. Bu aşamada dış mekânlar için alan çok daha geniş olduğundan iş yerleri rahatlıkla led ekranlarını daha büyük modellerden seçebiliyor. Bu doğrultuda ekranların boyutları büyüdükçe kullanılan ışık kaynağı sayısında da artış meydana geliyor. Aksi durumda dış mekân led ekran üzerinde yer alan ışıklandırmanın piksel aralıkları artarsa netlik üzerinde çok ciddi bir düşme oluyor. Bunu istemeyen işletme sahipleri de her zaman daha kaliteli modellere yönelerek istedikleri zaman değiştirebildikleri yazılar ve resimleri bu ekranlarda kullanıyorlar. Böylece çok uzun vadede kullanabilecekleri bir reklam ürünü satın alınmış oluyor.

Çok uzun yıllardan beri dış mekânlarda tanıtım ve reklam amacıyla farklı araçlar kullanılıyor. Günümüzde bu araçların başında led ekranlar geliyor. Dış mekân led ekran modelleri ile birlikte işyerleri, istedikleri gibi isimlerini ve logolarının hem gündüz saatlerinde hem de akşam saatlerinde müşteriler tarafından görülmesini sağlıyor. Bu aşamada led ekranlarda istenilen renkler kullanılabildiğinden rahatlıkla işyerleri ile uygun renklerde ekranlar üretilebiliyor. Bu sayede firmanın artık akıllara kazınan renkleri ve logoları bu ekranlarda gösterilmiş oluyor.

İç mekânlarda da durum çok farklı olmuyor. İşletmeler iç mekânlarda müşterilerini bilgilendirmek için de bu led ekranları tercih ediyor. İç mekân led ekran teknolojisinde alanlar biraz daha küçülüyor olsa da kalitede kesinlikle bir düşüş yaşanmıyor. Bu ekranların doğru alanlarda kullanılabilmesi ile birlikte müşteriler en iyi şekilde bilgilendirilirken led ekranların üretiminden kurulumuna kadar firma tarafından sorunsuz bir hizmet sunuluyor. Günümüzde alışveriş merkezleri bu tarz led ekranların en çok kullanıldığı alanlar olurken bunun yanında hastane ve banka gibi noktalarda da kişilerin anlık olarak bilgilendirilmesinde led ekran teknolojisine başvuruluyor.

İç mekân led ekran modellerinde kişilerin dış etmenlerden de endişe duymasına gerek olmuyor. Genelde dış mekânlarda kişiler led ekranların yağmur ya da kar sebebiyle arızalanabileceğini veya güneşin yakıcı etkisiyle birlikte sorun yaşanabileceğini düşünüyor. Bu durumların tamamı için özel önlemler alınmış olurken dış mekânlarda kullanılan led ekranlarda dahi herhangi bir sorun yaşanmıyor. İç mekânlarda bu durum da söz konusu olmadığından çok daha rahat bir kullanım göze çarpıyor. Bu aşamada istedikleri gibi led ekranlarını paneller üzerinden kontrol eden işletme sahipleri böylece sürekli olarak değiştirebildikleri bir reklam kaynağını elde etmiş oluyorlar. Bu işlemlerde kişiler doğru firma ile iletişime geçerlerse bu teknolojiyi en kısa sürede en uygun fiyata elde edebiliyor. Böylece ihtiyaçları anında karşılanırken uzun yıllar sorunsuz bir biçimde led ekranlar kullanılıyor.

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