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IBM, Red Hat'ı satın alıyor

Bilişim şirketi IBM, açık kaynak yazılım şirketi Red Hat'ı 34 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

IBM, Red Hat'ı satın alıyor

Bilişim şirketi IBM, açık kaynak yazılım şirketi Red Hat'ı 34 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:05
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IBM, Red Hat'ı satın alıyor

Bilişim şirketi IBM, açık kaynak yazılım şirketi Red Hat34 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı.

IBM'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Red Hat’a hisse başına 190 dolar ödeme yapacak. Böylece IBM, New York borsasında işlem gören Red Hat’ın 26 Ekim Cuma günkü hisse değerinden yaklaşık yüzde 60 fazla ödeme yapacak. Red Hat hisseleri, cuma gününü yüzde 3,19 değer kaybıyla 116,68 dolardan kapatmıştı.

Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketi Red Hat’ın satın alınmasıyla IBM’nin, kurumsal bulut bilişim hizmetleri sağlayıcılığını genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi (CEO) Ginni Rometty, Red Hat'ın satın alınmasının bulut piyasasında her şeyi değiştireceğini, IBM'nin dünyanın bir numaralı hibrit bulut sağlayıcısı olacağını vurguladı.

Rometty, günümüzde şirketlerin maliyetleri kısmak için bilişim gücü kiraladığını belirterek, şirketlerin yüzde 80’inde gerçek ticari değerleri artırmak için uğraştıklarını, bunun da bulutun bir sonraki dönemini oluşturduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilişim şirketi IBMIBMRed HatAçık Kaynak Yazılım şirketiGinni Rometty
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