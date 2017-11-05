Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
Erdoğan dört rektör atadı
Erdoğan dört rektör atadı
Yıldırım'dan kaçırılan Türkler için telefon
Kaçırılan Türkler için telefon
Pancarın yolculuğu
Pancarın yolculuğu
PKK kamplarına hava harekatı
PKK kamplarına hava harekatı
BİM'den ucuz et açıklaması
BİM'den ucuz et açıklaması

Hematoloji ve onkoloji tanısında 'yapay zeka' rol oynayacak

ABD’de, bilim adamları, hematoloji ve onkoloji alanında yapay zekanın etkili olabileceğini iddia etti.

Hematoloji ve onkoloji tanısında 'yapay zeka' rol oynayacak

ABD’de, bilim adamları, hematoloji ve onkoloji alanında yapay zekanın etkili olabileceğini iddia etti.

05 Kasım 2017 Pazar 10:46
0 Okunma
Hematoloji ve onkoloji tanısında 'yapay zeka' rol oynayacak

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic’ten bilim insanı Dr. Shahrukh Hashmi, hematoloji ve onkoloji alanında yapay zekanın etkili olabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic’ten bilim insanı Dr. Shahrukh Hashmi, hematoloji ve onkoloji alanında yapay zekanın etkili olabileceğini belirterek, "Yakın gelecekte, yapay zeka yazılımlarıyla çalışan bilgisayar programlarına, hastalar hakkındaki tüm muayene ve laboratuvar bulgularını girerek, tanı ve tedavi önerisi alınabilecek." dedi.

50. kuruluş yılını kutlayan Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede 17 konu başlığında 419 bildiri sunuldu.

Dr. Hashmi, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, karar verici yazılımların hematoloji/onkoloji alanlarında nasıl bir etki yaratabileceği konusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Yakın gelecekte, yapay zeka yazılımlarıyla çalışan bilgisayar programlarına, hastalar hakkındaki tüm muayene ve laboratuvar bulguları girilerek, tanı ve tedavi önerisi alınabileceğini söyleyen Hashmi, "Hali hazırda bazı yapay zeka programları klinik çalışmalar için uygun olabilecek hastaların belirlenmesinde kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

Hashmi, yapay zekanın aslında çok eski bir kavram olduğunu, 1956'da birkaç bilim insanının bir araya gelerek bu konuda çalışmalar yaptığını belirterek, bugüne kadar derinlemesine çalışmalar yürütülerek, özellikle hemotolojik hastalıkların tanısında ve tedavisinde yapay zekanın nasıl etkili olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Aralık ayında Antalya'da yapılacak bir kongrede, löseminin seyrinin nasıl olacağına ilişkin yapay zeka yazılımlarının rolünün ele alınacağını dile getiren Hashmi, birkaç yıl sonunda da patoloji ve radyoloji gibi alanlarda bunun kullanılabileceğini söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HematolojiOnkolojiYapay ZekaABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye uzayda da büyüyor
Türkiye uzayda da büyüyor
Apple'dan 'tarihi' yükseliş
Apple'dan 'tarihi' yükseliş
Irak güçleri Husaybe sınır kapısını DEAŞ'tan kurtardı
Irak güçleri Husaybe sınır kapısını DEAŞ'tan kurtardı
Türksat 6A 2020'de hazır olacak
Türksat 6A 2020'de hazır olacak
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı
Beynin yoğun çalışması insana özgü değil
Beynin yoğun çalışması insana özgü değil
Karbondioksit yoğunluğunda rekor artış
Karbondioksit yoğunluğunda rekor artış
Fuar ziyaretçilerini insansı robot 'Sanbot' karşılayacak
Fuar ziyaretçilerini insansı robot 'Sanbot' karşılayacak
Bakterilerin de dokunma duyusu var
Bakterilerin de dokunma duyusu var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ