Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

''Hayalet'' sahil güvenlik botu radara yakalanmıyor

Radara yakalanmama özelliğine sahip ''tek'' bot olduğu belirtilen sahil güvenlik botu, İstanbul Tuzla'daki tersanelerde üretiliyor

''Hayalet'' sahil güvenlik botu radara yakalanmıyor

Radara yakalanmama özelliğine sahip ''tek'' bot olduğu belirtilen sahil güvenlik botu, İstanbul Tuzla'daki tersanelerde üretiliyor

04 Haziran 2012 Pazartesi 13:43
1902 Okunma
''Hayalet'' sahil güvenlik botu radara yakalanmıyor
BARTIN - Merkezi Bartın'da bulunan Armoni Tersaneleri, kurşun geçirmeme, radara yakalanmama ve saatte 75 mil hız yapabilme gibi özelliklerin hepsini bünyesinde barındıran tek sahil güvenlik botunun üretimini Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştiriyor.

Armoni Tersaneleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Uçar, kullandıkları özel bir yalıtım ve izolasyon malzemesi sayesinde, botlara radara yakalanmama özelliği eklediklerini belirterek, ''Yanmaz, batmaz, kurşun geçirmez ve radara yakalanmayan özelliğiyle bot yapım teknolojisinde ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerle yarışıyoruz. Dünyada kurşun geçirmez, radara yakalanmayan ve saatte 75 mil hız yapabilen özelliklerin hepsine sahip tek sahil güvenlik botu, sadece ülkemizde, tarafımızca imal edilmektedir. Diğer özelliklere sahip botlar, başka ülkelerde kısmen imal edilse de radara yakalanmayan bot imalatı, ülkemiz dışında dünyanın başka bir yerinde yok. Bu botlar, bir anlamda hayalet uçaklar gibidir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 05:43
Anahtar Kelimeler:
Hayalet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ