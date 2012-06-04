''Hayalet'' sahil güvenlik botu radara yakalanmıyor

BARTIN - Merkezi Bartın'da bulunan Armoni Tersaneleri, kurşun geçirmeme,

a yakalanmama ve saatte 75 mil hız yapabilme gibi özelliklerin hepsini bünyesinde barındıran tek

nun üretimini Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştiriyor.



Armoni Tersaneleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Uçar, kullandıkları özel bir yalıtım ve izolasyon malzemesi sayesinde, botlara radara yakalanmama özelliği eklediklerini belirterek, ''Yanmaz, batmaz, kurşun geçirmez ve radara yakalanmayan özelliğiyle bot yapım teknolojisinde ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerle yarışıyoruz. Dünyada kurşun geçirmez, radara yakalanmayan ve saatte 75 mil hız yapabilen özelliklerin hepsine sahip tek sahil güvenlik botu, sadece ülkemizde, tarafımızca imal edilmektedir. Diğer özelliklere sahip botlar, başka ülkelerde kısmen imal edilse de radara yakalanmayan bot imalatı, ülkemiz dışında dünyanın başka bir yerinde yok. Bu botlar, bir anlamda hayalet uçaklar gibidir'' diye konuştu.