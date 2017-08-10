Hastane Klima Santrallerinin Özellikleri

Ayrıca bu santraller havadaki nem ve sıcaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlamaktadır. Mekandaki havada bulunan mikroorganizma ve toz parçalarını güvenli bir halde filtrelemektedir. Hastane klima santrali atmosferden alınmış olan havanın farklı koşullandırmalar sayesinde mekâna gönderilmesini sağlar. Yeni teknolojiye göre paket tip klima santrallerinin otomasyon sistemiyle kontrol edilmesi tercih edilmektedir. Yeni teknolojinin sunduğu bu klima santralleri çok daha az yer kaplamakta ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Damper, Filtre, Isıtma Serpantini, Soğutma Serpantini, Aspirator ve Vantilator klima santrallerinin çeşitli tipte üretilen cihazlarıdır.

Hastanede hijyenik ortamlarda kullanılan klima ve havalandırma sistemleri vardır. Hastanelerin hijyenik olması çok önemli olduğu için hastane klima santrali birçok avantajı da beraberinde getirir. Hijyenik bir alanda enfeksiyon farklı yollar aracılığı ile bir alandan diğer alana geçiş yapar. Bu yüzden havalandırma sektöründe çalışan kişileri, bu durum yakından ilgilendirir. Konfor klima sistemlerine göre hijyenik ortamlardaki iklimlendirme ve havalandırma sistemleri farklılık gösterir. Hijyenik sistemlere bakıldığında mekandaki kontrol edilmesi gereken parametrelerin sayısının fazla olduğu görülür. Hijyenik sistemlerin tasarımının ve tecrübesinin güçlü olması gerekir.

Tasarımı, sistemi ve özellikleri açısından konfor uygulamalardan farklı olan hijyenik klima ve havalandırma sistemlerinin inşasında bilgi sahibi, tecrübeli olan personellerin çalıştırılması önem taşır. Sistem tasarımı yapan ekibin sistem tiplerini yeterli düzeyde bilmesi ve bulunduğu şartlarda uygun olan sistem tipini seçmesi gerekir. Özellikle hastane klima santrali için seçilen sistem tipine uygun olan cihazlar kullanılmalı, bütün cihazların kullanım alanlarına hâkim olunmalı ve cihaz özelliklerinin bütünüyle bilinmesi gerekir. Kusursuz çalışan havalandırma sistemi veya hijyenik klima yapılması için sistem tasarımının muazzam yapılmış olmadır. Buna istinaden bu sisteme göre bulunması gereken bütün cihazlar kusursuz olarak kullanılmalıdır.

Kapalı havuzlarda bulunan nem, binada konforsuzluğa neden olmaktadır. Nemin oluşturduğu konforsuzluk binalarda hasarlar oluşturarak binaların ömrünü kısaltır. Bu aşamada devreye giren havuz nem alma santrali koşulları iyileştirerek konfor sağlamaktadır. Havuz nem alma santralinin olması binanın yapısal olarak ömrünün uzamasını sağlar.

Kapalı yüzme havuzunda bulunan nem oranı yüzde 40 ila yüzde 64 aralığında olmalıdır. Bu değerler normalden üste çıktığında alanda bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmalar oluşmaktadır. Havuz nem alma santrali nem alma ihtiyacının var olduğu yerler ve kapalı havuz alanlarında rutubetin yok edilmesi için tasarlanmış cihazlardır. Bakteri, virüs gibi zararlı mikroorganizmaların çoğalmasıyla birlikte ahşap veya metal yüzeylerde oluşan klorlu su korozyon etkisi yaratmaktadır. Bu yüzden hasarlar meydana gelir.

ACS Havuz nem alma santrali sağlıklı yaşam alanları yaratmak, insan sağlığı ve binaları tehlike altında bırakan kapalı havuzlardaki konforsuzluk alanını yok ederek sağlıklı bir alan oluşturmaktadır. Ürünleri özel olarak dizayn edilen ACS firması sektördeki varlığını başarılı bir şekilde devam ettirmiş ve birçok saygın kuruma hizmet sağlamıştır. Vizyonu, çalışma prensipleri ve profesyonel ekibi ile dikkat çeken firma Türkiye’deki başarısını kanıtlayarak en çok tercih edilen firmaların üstünde yer almaktadır.

Hastane klima santralleri ve insanlığa hizmet eden birçok ürünüyle dikkat çeken ACS klima web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.