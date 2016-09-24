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Hasta yemeklerini artık robotlar taşıyacak

SDÜ'den mezun olan 6 mühendis, hastanelerde hasta yemekleri ile sterilizasyon malzemelerini el değmeden ameliyathanelere taşıyabilecek robot geliştirdi.

Hasta yemeklerini artık robotlar taşıyacak

SDÜ'den mezun olan 6 mühendis, hastanelerde hasta yemekleri ile sterilizasyon malzemelerini el değmeden ameliyathanelere taşıyabilecek robot geliştirdi.

24 Eylül 2016 Cumartesi 13:25
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Hasta yemeklerini artık robotlar taşıyacak

 Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 mühendis, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı 100 bin liralık destekle, telefondan yönlendirilebilen ve hastanelerde hasta yemekleri ile sterilizasyon malzemelerini el değmeden ameliyathanelere taşıyabilecek robot geliştirdi.

Proje yürütücüsü Ferdi Alakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ve öğrenciliği döneminde arkadaşlarıyla birlikte çeşitli alanlarda robot teknolojisine uygun olarak bir çok ürün geliştirdiklerini söyledi.

Mezun olduktan sonra daha endüstriyel robotlar yapmaya karar verdiğini ifade eden Alakuş, bu amaçla 5 mühendis arkadaşı ile SDÜ Göller Bölgesi Teknokent'inde bir firma kurduklarını anlattı. 

100 bin liralık "tekno girişim" desteği

Firmanın kurulmasının ardından hedefledikleri robotu yapmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Alakuş, daha önce yaptıklarını elektrikli araçlar ile robot sistemlerini birleştirerek, hastanelerde hasta yemekleri ile sterilizasyon malzemelerini el değmeden ameliyathanelere taşıyabilecek bir robotik araç tasarladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda hazırladıkları "otomatik yönlendirmeli araç sistemi" projesini geliştirdiklerini dile getiren Alakuş, söz konusu projeye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 100 bin liralık "tekno girişim" desteği aldıklarını kaydetti.

Aracın AR-Ge ve prototip çalışmalarının bittiğini vurgulayan ve ilk testlerde aracın başarılı şekilde geçtiğini anlatan Alakuş, "Aracımız, hastanelerde ameliyathane ile sterilizasyon odası arasında, ecza deposu ile ecza odaları arasında, hastalara yemek dağıtılmasında kullanılabilecek. Araç, çizgi izleyen robot şeklinde tasarlandı. Hastane koridorlarına ve asansörlere yerleştirilen çizgileri takip edecek araç, yazılan kodlarla verilen talimatları yerine getirecek." dedi. 

AA

Son Güncelleme: 24.09.2016 13:32
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Demirel ÜniversitesiSDÜBilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
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