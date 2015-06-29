Harçlıklarıyla elektrikli otomobil ürettiler

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi 7 arkadaş, bitirme projesi kapsamında, TÜBİTAK desteği ve cep harçlıklarıyla, "Fors" adını verdikleri elektrikli otomobil üretti.



Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasin Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin 3 ay gibi kısa bir sürede 10 bin lira maliyetle elektrikli otomobil yaptıklarını belirterek, bunun kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi.



Öğrencilerinin piyasadaki elektrikli otomobillerden farklı olarak herkesin binebileceği ekonomik bir araç ortaya koyduğunu ifade eden Varol, "Burada temel amaç, düşük maliyetli bir elektrikli araç üretimi gerçekleştirmekti ve bunu bu yıl içerisinde gerçekleştirdik" dedi.



Proje ortaklarından Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Emre Akay (23) da bitirme projesi kapsamında ürettikleri elektrikli otomobille amaçlarının çok hızlı giden veya çok lüks bir araç değil, herkesin binebileceği, ekonomik bir araç yapmak olduğunu vurguladı.



Piyasadaki diğer elektrikli araçların pahalı ve Türkiye'nin yol koşullarına uygunluğunun da tartışılabilir olduğunu aktaran Akay, "Piyasadaki araçların durumu hakkında yaptığımız araştırmalarda fabrikasyon araçların maliyetinin çok fazla olduğunu gördük. Bu yüzden daha düşük maliyetli bir araç yapma amacıyla yola çıktık. Aracımız 10 bin liraya mal oldu. Herhangi bir kişinin rahatlıkla sürebileceği, karmaşık şanzıman sistemi olmayan bir araç. Aracımız yol koşullarında çok güzel bir sürüşe sahip ve yokuşlardaki ivmelenmesi de çok iyi" dedi.



Cep harçlıklarıyla yaptılar



Otomobili yapmaya başlamadan önce projelerine destek olabilecek sponsor firma ve kurumlarla temasa geçtiklerini dile getiren Akay, sadece TÜBİTAK'tan destek bulabildiklerini kaydetti.



Akay, maddi imkansızlıkların aracın mümkün olabilecek en düşük maliyetle ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"TÜBİTAK'tan aldığımız destekle, öğrenci harçlıklarımızı birleştirerek bu aracı ortaya çıkardık. 400 kilogram ağırlığındaki 2 kişilik aracımızda, 4 ileri 1 geri şanzıman var. Bu şanzıman herhangi bir şekilde debriyaj sistemi gerektirmeden otomatik olarak kavrıyor. Ayrıca üzerinde 26 beygir güce sahip elektrik motorumuz var. Bu motorun üzerinde iki ayrı sarım mevcut. Bu sarımlar hızlı ve yavaş olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Yavaş sarımda elde ettiğimiz hız maksimum 60 kilometre. Hızlı sarımda ise 100 kilometre hıza ulaşmakta."





