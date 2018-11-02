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Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı

"e-Devlet"e eklenen yeni uygulamayla, halk kütüphanelerine üye olunabilecek, katalog taraması yapılacak ve "e-kitaplara" erişilebilecek.

Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı

"e-Devlet"e eklenen yeni uygulamayla, halk kütüphanelerine üye olunabilecek, katalog taraması yapılacak ve "e-kitaplara" erişilebilecek.

02 Kasım 2018 Cuma 17:40
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Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı

ANKARA 

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet tarafından yeni sisteme ilişkin şu duyuru yapıldı:

"e-Devlet Kapısı üzerinden veya 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak, istediğiniz halk kütüphanesine 'e-üyelik' yapabilir, anında 'e-kitaplara' erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız halk kütüphanesini değiştirebilir ve bütün halk kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Halk KütüphaneleriE-Devlet
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