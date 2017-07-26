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Güneşin zararlı ışınlarına karşı şeffaf DNA filmleri geliştirildi

ABD'li bilim adamları, güneşin zararlı etkilerine karşı cildi güneş kremlerine göre çok daha iyi koruyabilen DNA'dan yapılmış şeffaf filmler geliştirdi.

Güneşin zararlı ışınlarına karşı şeffaf DNA filmleri geliştirildi

ABD'li bilim adamları, güneşin zararlı etkilerine karşı cildi güneş kremlerine göre çok daha iyi koruyabilen DNA'dan yapılmış şeffaf filmler geliştirdi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:21
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Güneşin zararlı ışınlarına karşı şeffaf DNA filmleri geliştirildi

ABD'li bilim adamlarıgüneşin zararlı etkilerine karşı cildi güneş kremlerine göre çok daha iyi koruyabilen DNA'dan yapılmış şeffaf filmler geliştirdi.

Binghamton Üniversitesinden araştırmacılar tarafından geliştirilen ince ve şeffaf DNA filmleri uzun süre ultraviyole (UV) ışınlara maruz bırakıldı. Araştırmacılar, DNA filmlerinin UV ışınlarına maruz kaldıkça işlevselliklerinin arttığını tespit etti.

Binghamtom Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Guy German, bu DNA filmlerinin güneş losyonu yerine kullanıldığında, cildi çok daha iyi koruyacağını ve güneşte uzun süre kaldıkça cildi koruma fonksiyonlarının daha da artacağını belirterek, bu kristal filmlerin ayrıca su tuttukları için cilde çok daha iyi nem sağlayacağını vurguladı.

Güneşin zararlı ışınlarının ciltte yaptığı tahribata bakıldığında cilt kanseriyle mücadelede böyle bir buluşun çok önemli olduğunu ifade eden German, şeffaf DNA filmleriyle ilgili araştırmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

AA

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