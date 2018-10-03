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Güneş Sisteminde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

Güneş Sisteminde tespit edilen çok uzak gök cismine "2015 TG387" adı verildi.

Güneş Sisteminde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

Güneş Sisteminde tespit edilen çok uzak gök cismine "2015 TG387" adı verildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
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Güneş Sisteminde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

Carnegie Bilim Enstitüsünden Scott Sheppard ile Kuzey Arizona Üniversitesinde görevli Chad Trujillo ve Hawaii Üniversitesinden David Tholen'in keşfettiği gök cismine, "2015 TG387" adının verildiği belirtildi.

Güneş Sisteminin nerede bittiğinin yeniden tanımlanmasını gerektiren keşifle ilgili ayrıntılar, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından duyuruldu.

"Astronomical Journal" dergisinde de yer verilen keşfin, Güneş Sisteminde uzak bir süper dünya ve X gezegeni arayışı sırasında yapıldığı kaydedildi.

Plüton'ın çok ötesinde bulunan 2015 TG387'nin Güneş'e uzaklığının Güneş'in merkezi ile Dünya'nın merkezi arasındaki mesafenin yaklaşık 80 katı olduğu ve çok uzak yörüngede döndüğü ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneş SistemiX GezegeniGök CismiDavid Tholen
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