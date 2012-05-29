Güneş enerjisiyle uçuyor

ANKARA

Güneş enerjisinden başka bir güç kullanmayan prototip uçak "Solar Impulse", İsviçre'den Fas'a giderek, ilk kıtalararası uçuşunu yapıyor.

Pilotluklarını Bertrand Piccard ve Andre Borschberg'in yaptığı güneş uçağının bu testi başarılı olursa, 2014'te bir dünya turu planlanıyor.

Tüm kanatları 12 bin güneş hücresi ile kaplı uçak 60,4 metre kanat genişliği, 21,9 metre uzunluk ve bin 600 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.

Kokpitinde basınç ayarlaması bulunmaması nedeniyle 8 bin 500 metre irtifanın üzerine çıkamayan prototip uçağın, her biri 6 kW gücünde dört motoru ve motorları besleyen polimer lityum bataryası bulunuyor.

Deneme uçuşunun ilk ayağında 24 Mayıs'ta İsviçre'nin Payerne kentinden kalkan ve pilotluğunu Andre Borscberg'in yaptığı güneş uçağı, saatte ortalama 89 km hızla 17 saatte Madrid'e ulaştı.

Deneme uçuşunun perşembe başlaması beklenen ikinci ayağında, diğer pilot Bertrand Piccard 2 bin 500 kilometrelik uçuşunu yapacak.