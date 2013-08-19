Güneş arabası Ankara yolunda

İSTANBUL



Uluslararası alanda ödülleri bulunan İTÜ ekibi, güneş enerjisiyle çalışan arabaların altıncısını üretti. "ARIBA6" adı verilen otomobil, 6-13 Ekim'de Avustralya'da düzenlenecek ve kıtanın boydan geçildiği 3 bin kilometrelik World Solar Challenge yarışı öncesi test sürüşüne çıkarıldı.



İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde, otomobilin ilk test sürüşü için Milli Rallici Burcu Çetinkaya, direksiyon başına geçti.



Çetinkaya'nın test sürüşünün ardından otomobilin son hazırlıkları yapıldı. Daha sonra Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Talgun Uzunlar'ın kullandığı ARIBA6, Ankara'ya gitmek üzere 2 eskort eşliğinde üniversiteden ayrıldı.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra bir süre mola veren ARIBA6'nın sürücüsü Uzunlar, gazetecilerin soruları üzerine, "Farklı bir his. Normal bir araç sürmekten çok daha farklı. Kendi ürettiğimiz bir aracı sürünce, insan daha da mutlu oluyor. Umarım Ankara'ya kadar bu şekilde gideceğiz" ifadelerini kullandı.



İTÜ Güneş Arabası Ekibi lideri Berker Beyazıt da 2004'ten beri projenin devam ettiğini ARIBA'nın 6'ıncı serisini yaptıklarını söyledi.



Otomobili, Avustralya'daki World Solar Challenge yarışı için tasarladıklarını anlatan Beyazıt, "Araç, saatte maksimum 130 kilometrelik hıza kadar çıkabiliyor. 6 metrekarelik bir panel alanı var. İçerisinde de 1,8 kilovatlık motor var. Aracın tasarım ve yazılımlarının tümü bize ait. Üretimini de bizzat biz yaptık" dedi.



Sponsorlardan da destek aldıklarını, 18 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirten Beyazıt, daha önce de test sürüşü yaptıklarını ancak İstanbul-Ankara arasındaki bu seyehatin ilk uzun yol test sürüşü olacağını kaydetti.



İTÜ Güneş Arabası Ekibi olarak 9 yıldan berigüneş arabası çalışmalarını yaptıklarını aktaran Dr. Orhan Atabay da 2 yıldır ARIBA6'nın çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



ARIBA6'nın 4 tekerlikli ürettikleri ilk araç olduğunu anlatan Atabay, "Bunun son 14 ayı ise çok yoğun olarak tasarım ve üretim aşaması olarak geçti. Önceki araçlarla karşılaştırdığımızda hem hız hem performans hem de enerji tüketimi açısından daha iyi bir araç. Sadece güneşten aldığı enerjiyle güneş olduğu sürece gidebiliyor. Başka yakıta ihtiyacı yok. Saatte ortalama 80 kilometre hızla gidebiliyor" diye konuştu.



"Çok eğlenceli bir araç"



Milli rallici Burcu Çetinkaya da test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada, yarışlardan sonra ARIBA6'nın direksiyonuna geçmenin çok zevkli olduğunu söyledi.



Gençlerin emeği ve zekasıyla çalışan bir aracı kullanmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu anlatan Çetinkaya, "Gaz ve mekanik sistemi farklı. Gerçekten çok eğlenceli bir araç. İçerisi çok sıcak. Avustralya'da yarışacak arkadaşlara destek için yanlarında olacağım" dedi.



Gençlerin daha fazla desteklenmesini isteyen Çetinkaya, projenin Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğini ifade etti.



"Bir Türk üniversitesininde yarışıyor olması gurur verici"



İş adamı Serhan Süzer de bir yıldan beri projeye destek verdiklerini belirterek, "Avustralya'da Amerkia, Japonya, Almanya gibi bir çok farklı üniversiteden farklı gruplar yarışacak. Burada bir Türk üniversitesinin de yarışıyor olması gurur verici" diye konuştu.



Yenilebilir enerji sektöründe çalışmalar yaptıklarını bildiren Süzer, enerji noktasında dışa bağımlı bir ülke olarak bu tarz çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceklerin ifade etti.





AA