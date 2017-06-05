Gül posasından gül tozu ve gıda boyası

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özçelik, dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da, gülün işlenmesinden sonra ortaya çıkan posadan, gıdalarda kullanılabilecek gül tozu ile gıda boyası elde ettiğini belirtti.

Isparta'da mayıs ve haziran aylarında, üreticiler tarafından tonlarca gül bahçelerden toplanarak işlenmesi amacıyla gün içerisinde fabrikalara gönderiliyor.

Fabrikadaki kazanlara sıcak su ile konulan güller, 2 saat süren kaynatma işleminin ardından yağlı su olarak farklı kazanlara aktarılıyor. İkinci bir kaynatma işleminden sonra yağ sudan süzülüp satışa hazır hale getiriliyor.

Bütün bu işlemlerin ardından tonlarca gül posası ortaya çıkıyor. Sadece çok az bir kısmı yakacak olarak kullanılan posanın, katma değeri yüksek şekilde ekonomiye kazandırılması imkanı, gül ve gül ürünleri üzerinde 11 yıldır çalışmalar yapan Prof. Dr. Özçelik'in fikri ile ortaya çıktı.

Gül posasının değerlendirilmesi çalışmalarına geçen yıl başlayan Özçelik, aldığı bir miktar posayı Isparta'daki bir fabrikada yüksek ısı dereceli fırında kuruttu ve daha sonra ince ölçekli değirmende toz haline getirdi. Posadan elde edilen gül tozunu dondurma, salep ve şekerlemelerde gıda katkı maddesi olarak kullanan Çelik, ayrıca sıvı posadan ise gıda boyası elde etti.

Özçelik, gül yağı işleme fabrikalarına kurulacak entegre bir tesisle, posanın, ekonomik değeri olan gül tozu ve gıda boyasına dönüşmesini hedefliyor.