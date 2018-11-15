Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93714
ALTIN
210.052
DOLAR
5.3938
STERLİN
6.8869
EURO
6.0973
Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı
Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı
Grönland'de buz tabakası altında dev krater keşfedildi
Grönland'de buz tabakası altında dev...
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser riski azalıyor'
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser...
Türk edebiyatının 2 bin 696 eseri yabancı okuyucuyla buluştu
Türk edebiyatının 2 bin 696...
TÜYAP'ta Trabzon Tarihi ile Türk tarihi ile ilgili kitaplarımı imzalıyorum
Tüyapta Trabzon Tarihi ile Türk...

Grönland'de buz tabakası altında dev krater keşfedildi

Grönland'in kuzeyinde meteor çapması sonucu oluşan, buz tabakası altında yer alan dev bir krater keşfedildi.

Grönland'de buz tabakası altında dev krater keşfedildi

Grönland'in kuzeyinde meteor çapması sonucu oluşan, buz tabakası altında yer alan dev bir krater keşfedildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:16
9 Okunma
Grönland'de buz tabakası altında dev krater keşfedildi

ANKARA 

ScienceDaily'nin haberine göre, Danimarka Doğa Tarihi Müzesine bağlı Jeo Genetik Merkezi ve Kopenhag Üniversitesinden bilim adamları, Grönland'de Hiawatha Buzulunda 31 kilometre çapında bir krater keşfetti.

Yaklaşık bir kilometrelik buz tabakasının altında kalan kraterin, Paris'in yüzölçümünden daha büyük olduğu ve Dünya'da meteor çarpması sonucu oluşan en büyük 25 krater arasında yer aldığı belirtildi.

Keşfin, yerkürede kıtasal buz tabakaları altında keşfedilen ilk krater olduğu kaydedildi.

Bilim adamlarının, ilk kez 2015 yılında Hiawatha Buzulunda dairesel bir çöküntü tespit ettiği, 3 yıllık araştırmanın ardından çöküntünün bir kilometre genişliğinde demirli gök taşının çarpması sonucu oluşan bir krater olduğunun doğrulandığı ifade edildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar Science Advances dergisinde yayınlandı.

AA

Son Güncelleme: 15.11.2018 16:12
Anahtar Kelimeler:
Buz Tabakası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper kütleli soğuk bir öte gezegen keşfedildi
Süper kütleli soğuk bir öte gezegen keşfedildi
'Konuşan eller' engellilerin gözü kulağı olacak
'Konuşan eller' engellilerin gözü kulağı olacak
NASA'dan Meksika Körfezi yakınında sonik patlama testleri
NASA'dan Meksika Körfezi yakınında sonik patlama testleri
'Kayı'da hedef 1 liralık enerjiyle 100 kilometre
'Kayı'da hedef 1 liralık enerjiyle 100 kilometre
Çöplere 'bulut'tan takip
Çöplere 'bulut'tan takip
Bilim Seyyahları 10 ülkeye ulaştı
Bilim Seyyahları 10 ülkeye ulaştı
Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı
Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü
Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı
Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ