Görme engelliye kolay alışveriş

Görme engelli kullanıcılara kaliteli hizmet sunmak, alışveriş deneyimlerini hızlandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak isteyen akıllı telefon uygulaması Getir, yeni güncellemelerini hizmete sundu

Toplumun ihtiyaçlarını karşılarken zaman kazandırma ve insanların hayatını kolaylaştırma prensibiyle yola çıkan Getir uygulaması, görme engelli kullanıcılarının alışveriş deneyimini iyileştirmek için yazılımını geliştirdi. Görme engelli kullanıcılar yayınlanan yeni güncelleme sayesinde artık sesli yönlendirme sistemiyle Getir’i kullanabilecekler. Ürünleri ve kategorileri sesli olarak duyabilecek, siparişinin teslim süresini yine sesli olarak takip edebilecekler.

Aynı güncelleme kapsamında, alışverişin en hızlı şekilde tamamlanması için uygulama ilk kez indirildiğinde çıkan ekrandaki akış hızlandırıldı, açılan küçük ekranlara cevap verilmesi ve adres ekleme seçeneği kolaylaştırıldı. Aynı zamanda kullanıcıların alışverişlerini kısa yoldan yapabilmeleri için sepet detayında, ödeme, ürün listeleme ve detay ekranlarında da çeşitli geliştirmeler yapıldı.