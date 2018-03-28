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Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti

Google, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı için Oracle'a tazminat ödemeye mahkum edildi.

Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti

Google, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı için Oracle'a tazminat ödemeye mahkum edildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 15:28
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Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti

Amerikan teknoloji şirketi Oracle, Google'ın Android işletim sisteminde Java programlama dilinin kullanılmasıyla ilgili açtığı telif hakkı davasında temyiz sürecinde başarıya ulaştı.

Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, dün verdiği kararda Google'ın Android işletim sistemini üretirken Oracle'a ait Java programlama arayüzlerini (APİ) kullanmasının şirketin telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Temyiz kararı, federal mahkemenin daha önce verdiği hükmünü tersine çevirerek Google'ı tazminata mahkum etti. Tazminat miktarına karar verilmesi için dava federal mahkemeye geri dönecek.

Oracle 9 milyar dolar tazminat talep ediyordu

Oracle, telif hakkı ihlali nedeniyle Google'dan 9 milyar dolar tazminat talep ediyordu.

Oracle'ın San Francisco Federal Mahkemesine açtığı davada jüri 2016'da aldığı kararla tazminata gerek bulunmadığına hükmetmişti. Mahkeme, Google'ın Android'in yapılandırılması sırasında Java programlama dilinden adil kullanım koşulları çerçevesinde faydalanıldığı yönündeki savunmasını haklı bulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GoogleOracleJava Programlama DiliJava ProgramlamaAndroid Işletim SistemiAndroid
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