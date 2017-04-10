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'Google kadınlara daha az maaş veriyor' iddiası

ABD Çalışma Bakanlığı, internet devi Google'ın kadın çalışanlarına erkek çalışanlarından daha az maaş ödediğini ileri sürdü.

'Google kadınlara daha az maaş veriyor' iddiası

ABD Çalışma Bakanlığı, internet devi Google'ın kadın çalışanlarına erkek çalışanlarından daha az maaş ödediğini ileri sürdü.

10 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
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'Google kadınlara daha az maaş veriyor' iddiası

ABD Çalışma Bakanlığıinternet devi Google'ın kadın çalışanlarına erkek çalışanlarından daha az maaş ödediğini ileri sürdü.

Independent gazetesinin haberine göre, ABD Çalışma Bakanlığı, çalışanlarının yüzde 70'ini kadınların oluşturduğu Google şirketinde kadın çalışanların, "sistematik" biçimde düşük maaşlarla çalıştırıldığını iddia etti.

"Sistematik maaş eşitsizlikleri saptadı"

Konuyla ilgili ocak ayında mahkemeye intikal eden davanın cuma günkü ilk duruşmasında konuşan Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürü Janette Wipper, "Bakanlığımız, şirkette çalışan tüm kadınlara verilen maaşlarda büyük oranda sistematik maaş eşitsizlikleri saptadı." dedi.

Bakanlığın Bölge Avukatı Janet Herold da "Google şirketinin genel merkezinde en yaygın pozisyonlarda çalışan kadınlara karşı ciddi oranda ayrımcılık yapıldığına dair ikna edici kanıtlara ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, mahkemeden, Bakanlığın taleplerinin "çok fazla" olduğunu savunan ve gizliliği neden gösteren Google'ı, istenen bilgiyi Federal Sözleşmelere Uygunluk Programları Ofisi'ne (OFCCP) sunması için zorlamasını istedi.

Google: Herhangi bir farklılıkla karşılaşmadık

Suçlamaları reddeden Google şirketi, Çalışma Bakanlığını, verileri elde etmede kullandığı yöntemi açıklamadığı için eleştirdi ve şirketin ilk kez bu tür suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Açıklamada, "Her yıl kadınlar ve erkeklere yaptığımız ödemelere ilişkin kapsamlı ve sağlam analizler yapıyoruz. Herhangi bir farklılıkla karşılaşmadık." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık daha önce de Silikon Vadisi'ndeki cinsiyet eşitsizliklerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma açmış, dünyanın Microsoft'tan sonraki en büyük yazılım şirketi Oracle'a açılan davada şirket, beyaz erkek çalışanlarına aynı iş karşılığında kadın ve siyahi çalışanlarına ödediğinden daha fazla maaş ödemekle suçlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GoogleABD Çalışma Bakanlığı
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