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Google, dünyanın en değerli markası oldu

İnternet devi ve arama motoru Google, "dünyanın en değerli markaları" listesinde 6 yıldır zirvede yer alan teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldi.

Google, dünyanın en değerli markası oldu

İnternet devi ve arama motoru Google, "dünyanın en değerli markaları" listesinde 6 yıldır zirvede yer alan teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldi.

02 Şubat 2017 Perşembe 09:26
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Google, dünyanın en değerli markası oldu

İnternet devi ve arama motoru Google'ın "dünyanın en değerli markaları" listesinde teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldiği bildirildi.

Bağımsız danışmanlık firması Brand Finance'in yayınladığı 2017 yılı Global 500 adlı raporda, Google'ın marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 24 artış göstererek 109,5 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Geçen seneki raporda Google'ın marka değeri 88,2 milyar dolar olmuştu.

Böylece Google, Apple'ı geçerek, dünyanın en değerli markası oldu. 

Öte yandan, raporda, Apple'ın marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 27 azalarak 107,1 milyar dolara düştüğü belirtildi. Şirketin geçen sene marka değeri 145,9 milyar dolar olmuştu.

Böylece 2011 yılından bu yana 6 yıl üst üste dünyanın en değerli markaları listesinin zirvesinde yer alan Apple, bu yıl ikinci sıraya geriledi. 

"Müşteriler firmaya inancını kaybetmeye başladı"

Raporda, Apple'ın sadık müşterilerinin firmaya olan inancını kaybetmeye başladığının altı çizilirken, "Apple, müşterilerinin iyi niyetini aşırı derecede sömürdü. Apple Watch gibi yeni ürünler önemli gelir oluşturmakta başarısız oldu ve şirket tüketicilerinin arzuladığı yenilikçi teknolojileri ortaya koyamadı." ifadesine yer verildi. 

Dünyanın en değerli markaları listesinde ABD'li e-ticaret devi Amazon bu sene üçüncü sıradaki yerini korudu. Amazon'un marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 53 artarak bu yıl 106,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Listede dördüncü sırada ABD'li telekomünikasyon devi AT&T, beşinci sırada Microsoft ve altıncı sırada Samsung yer alırken, bir diğer Amerikalı telekomünikasyon şirketi Verizon yedinci, perakende zinciri Walmart sekizinci, Facebook dokuzuncu ve Çinli bankacılık devi ICBC onuncu oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
InternetGoogleDünyanın En Değerli MarkalarıAppleMicrosoftSamsungFacebook
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