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Google'dan kullanıcılarına 'kimlik hırsızlığı' uyarısı

Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.

Google'dan kullanıcılarına 'kimlik hırsızlığı' uyarısı

Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.

04 Mayıs 2017 Perşembe 14:23
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Google'dan kullanıcılarına 'kimlik hırsızlığı' uyarısı

Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.

Google'dan yapılan açıklamada, dün ABD'nin doğu yakasında yerel saatle 14.30'dan itibaren kullanıcıların, Gmail üzerinden bazı sahte e-postalar aldıklarını bildirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bir iş arkadaşınız aşağıdaki Google Docs dosyasını paylaştı" ifadesini içeren e-postalarda kullanıcılardan dokümanı açmaları ve ardından ortaya çıkan sahte kayıt ekranına hesap bilgileri ve şifrelerini girmelerinin talep edildiğine dikkat çekildi.

Şirketin Twitter'dan yayımladığı açıklamada, "Google Docs dosyası gibi görünen çevrimiçi kimlik hırsızlığına yönelik bir otomatik e-posta mesajını incelemeye aldık. Kullanıcılardan bu tür dosyalara tıklamamalarını ve söz konusu mesajları kimlik hırsızlığı mesajı olarak rapor etmelerini rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şirket, korsanların Google Docs içine kurduğu sahte programın sistemden çıkarıldığını vurguladı.

Söz konusu sahtecilik girişimiyle kaç kişinin bilgilerin çalınmış olduğu henüz bilinmiyor ancak Twitter ve diğer sosyal medya mecralarında ortaya çıkan tepkiler girişimin oldukça yaygın sonuçları olabileceğini gösteriyor.

Google, geçen yıl e-posta hesabı Gmail'in dünya genelinde 1 milyar kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GoogleKimlik HırsızlığıGoogle Docs
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